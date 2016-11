Mannheimer tragen sich ins Kondolenzbuch ein

Die Fassungslosigkeit über die Todesnachricht ist der Trauer um den beliebten Grünen-Politiker und Umweltschützer Wolfgang Raufelder gewichen. Am Mittwoch trugen sich zahlreiche Mannheimer im Rathaus-Foyer ins dort aufgelegte Kondolenzbuch ein, wie zum Beispiel Harald Lindbacher (unser Bild).

Noch offen blieb, wann die Beerdigung stattfindet und ob es eine öffentliche Trauerfeier geben wird. Wolfgang Raufelder war - wie berichtet - am Montagmorgen tot am Rheinufer bei Brühl aufgefunden worden. Die Polizei fand keinerlei Anzeichen einer Fremdeinwirkung. Zur formalen Identifizierung wurde ein DNA-Abgleich angeordnet. Das Ergebnis steht noch aus.

Mit einer Schweigeminute erinnerte der Landtag an Wolfgang Raufelder. "Wir trauern um einen fachlich und persönlich sehr geschätzten Kollegen, der vielen von uns zum Freund geworden ist", sagte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) zu Beginn der Plenardebatte in Stuttgart. Raufelder sei ein Politiker der leisen Töne und vor allem ein liebenswerter Mensch gewesen. Raufelder saß seit 2011 im Landtag. Auf seinem leeren Platz im Plenarsaal lag am Mittwoch ein Blumengedeck mit weißen Schleifen. (lang/dpa/Bild: Rittelmann)