Robby soll die Handelswelt erobern

Der "Papa" und sein "Kind": Nicolas Weik zeigt im Stadthaus, wie Robby, so heißt der Einkaufsroboter, bedient wird. © scho

Zuerst sei das ja "mehr so eine Art Schnapsidee" gewesen, gibt Nicolas Weik selbst zu, "wir saßen da abends zusammen und haben einfach mal rumgesponnen". Doch aus dem nicht wirklich ernst gemeinten Plan, einen Sockenautomaten zu konstruieren, entwickelte sich ein Geschäftsmodell, das so ziemlich einzigartig sein dürfte: "Wir haben einen Roboter erschaffen, der von Socken über Lego-Steine bis hin zu frischer Milch oder anderen Lebensmitteln so ziemlich alles verkaufen kann". Heute, noch nicht einmal ein halbes Jahr nach diesem denkwürdigen Mannheimer Herrenabend im Mai, steht Robby, so heißt der Automat, als Prototyp mitten im Stadtquartier Q 6/Q 7. Seine Erfinder haben ihn zum Patent angemeldet - und hoffen jetzt darauf, dass dem viereckigen Glaskasten mit seinen außergewöhnlichen Hightech-Innereien eine große Karriere in den Schaufenstern und Shopping-Centern der Welt bevorsteht.

Nicolas Weik, 37, Betriebswirt, hat - um diese Karriere voranzutreiben - extra die Robo Retail GmbH gegründet, sein Unternehmen gehört zu der Mannheimer Good Brands AG, unter deren Dach sich auch der Conceptstore Butiq, das Sockenlabel von Jungfeld, die Marke Herrenfahrt mit ihren Auto-Pflegeprodukten und Marc + Matthews Art Collection, wo man Fotokunst vertreibt, vereinigen. War der Roboter anfangs noch eine Kopfgeburt, so materialisierte er sich, nachdem Weik zufällig einem Unternehmer aus Halle begegnet war. Der stellt automatische Kommissionier-Systeme für Apotheken her, und "als wir ihm von unserem Socken-Robot vorgeblödelt haben, hat er zu unserer Überraschung gesagt: 'Auf geht's Jungs, das machen wir'".

Was Robby leistet, kann man sich seit der Eröffnung von Q 6/Q 7 im ersten Stock des Einkaufszentrums ansehen: Über ein Farbdisplay wählt der Kunde per Fingerdruck die Ware aus - aktuell sind es Lego-Packungen, "das kommt gut vor Weihnachten". Ist die Ware mit der EC-Karte bezahlt, setzt sich im Inneren des Glaskastens ein Greifer in Bewegung, der aus einem Regalsystem genau die Ware herausfischt, die der Kunde will, sie unter den Augen des Publikums zu einem Auswurf hebt und loslässt. "Man muss das Päckchen nur noch herausholen - fertig".

Software und Touch-Bildschirm

Bis es soweit war, mussten Weik und seine Partner freilich sehr viel Hirnschmalz und Geld investieren. Dabei war es ein Segen, dass Weik, der in Mannheim und Heidelberg studiert hat, so gut vernetzt ist in der Stadt und der Region. "Die größte Herausforderung, das waren die Software und der Touch-Bildschirm und die Kommunikation mit dem eigentlichen Automaten." Hier sprangen die Experten von Codepoetry in der Neckarstadt-Ost und die Wormser Firma Datatronic den Entwicklern zur Seite - "alles tolle Jungs".

Sie alle für sein Projekt zu begeistern, sei einfach gewesen, erinnert sich der Firmenchef, "auf sowas Spannendes wie einen solchen Roboter geht, haben kreative Leute einfach Lust". Und auch im Design des gläsernen Alleskönners steckt Mannheimer Knowhow: "Da haben uns die Neckarstädter Firma Schikago und Torsten Ohrnberger vom Architektenteam Raumfreiheit Freisberg hier in der Stadt begleitet".

Weik sieht sein "Kind" als "so 'ne Art Brücke zwischen der Online-Welt und dem stationären Handel, man kann ihn rund um die Uhr an 365 Tagen einsetzen, die Flächennutzung ist enorm, in unseren eher kleinen Prototypen bekommen wir mehr als 2000 Produkte rein." Steuerbar sei der Roboter von jedem Büro aus, "Preise, Display-Auswahl, alles lässt sich in wenigen Minuten anpassen". Und Robby beherrscht die Zahlungssysteme der Zukunft, "Applepay etwa kann ich jederzeit freischalten". Jetzt sucht Weik nach einem strategischen Investor, einer Art "Patenonkel" für Robby.

Als Einsatzmöglichkeiten für den Roboter sehen die Entwickler beispielsweise auch Schaufenster von Läden: "Da ergänzt er nach Ladenschluss als Marketing-Idee den herkömmlichen Handel, oder man nutzt ihn als Promotionsinstrument für eine neue Produktlinie." Und Robby könne jederzeit größere Geschwister bekommen: "Logistiksysteme mit mehreren Hundert Quadratmetern sind kein Problem." Sogar transportabel sollen die Robbys der Zukunft sein - und später einmal, so wünschen es sich seine "Väter" für ihr "Kind", von Mannheim aus die Welt des Einkaufens erobern. scho