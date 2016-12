Liedermacher Rainhard Fendrich

Alle Bilder anzeigen Sänger Rainhard Fendrich im Gespräch mit "MM"-Reporterin Angela Boll im "Café Flo". Bei der Bundespräsidenten-Wahl am Sonntag in Österreich wählt er Alexander Van der Bellen, verrät der Wiener: "Weil mir meine Heimat wichtig ist." © Ruffler Im Interview spricht Rainhard Fendrich auch über sein Tournee-Gefühl. © dpa

Rainhard Fendrich geht's "hervorragend". Der österreichische Liedermacher kommt gerade aus dem neuen Radisson Blue Hotel in Q 6/Q 7, hat "wunderbar" geschlafen und viele "sehr freundliche Leute" getroffen. Auf dem Weg zum Interview sei er am Rosengarten vorbeispaziert, erzählt er bei einem Kaffee im "Flo", deshalb schwelge er gerade in Erinnerungen: "Ich habe dort eines meiner ersten Konzerte gegeben, müsste 1981 gewesen sein, vor rund 20 Leuten", blickt er lachend zurück. "Das war sagenhaft. Ich weiß noch: Wir hatten ein unglaublich gutes Buffet, das wir damals mit dem Publikum teilten, und dann feierten wir gemeinsam eine tolle Party."

Mit Mannheim verbinde er aber auch Joy Fleming - "ich verehre sie sehr" - und natürlich die hiesige Mundart: "Es klingt so gemütlich und angenehm schön. Für mich hat sie Ähnlichkeit mit dem Wiener Dialekt - und da geht natürlich mein Herz auf."

Fendrich ist jetzt 61 und weißhaarig. Seit über 30 Jahren steht er auf der Bühne. In den Anfängen galt er als Hansdampf in allen Gassen, lieferte mit "Macho, Macho" oder "Es lebe der Sport" Partyknaller, die bis heute nachhallen. Doch den gesellschaftskritischen, tiefgründigen, politischen Fendrich gibt es auch - "schon immer", sagt er selbst.

Wenn am Sonntag die Österreicher ihren neuen Bundespräsidenten wählen, macht der 61-Jährige sein Kreuzchen bei Alexander Van der Bellen (Grüne). Er könnte diese Entscheidung geheimhalten, will es aber nicht: "Ich stehe auf und ich tue das, weil mir meine Heimat wichtig ist." Europa laufe Gefahr, am Rechtspopulismus zu zerbrechen: "Die Probleme, die wir haben, gibt es schon lange, aber seit der Flüchtlingskrise haben wir einen Sündenbock gefunden. Und da liegt der Fehler." Österreich sei ein Kulturland, betont er: "Hier machen die Menschen Urlaub, ein Fleckchen Erde mit hoher Lebensqualität. Es darf einfach nicht passieren, dass wir uns jetzt innerhalb Europas ausgrenzen." Mit Norbert Hofer von der FPÖ als Bundespräsident bestehe diese Gefahr - trotzdem: "Wir müssen Hofer respektieren. Deshalb werde ich nicht schlecht über ihn reden. Das ist nicht die Art von politischer Auseinandersetzung, die ich vertrete."

Fendrich hat zwei Söhne aus erster Ehe, Lukas (32) und Florian (25). "Sie sind liberal erzogen", erzählt der Papa, häufig diskutiere er mit ihnen über aktuelle Themen, "politisch sind sie auf meiner Linie, aber sie könnten natürlich auch anderer Meinung sein. Dann müssten sie sich allerdings meine Argumente anhören".

Im Oktober hat Fendrich sein erstes selbstproduziertes Album veröffentlicht, "Schwarzoderweiß" heißt es, zwei Jahre hat er daran gebastelt, im Februar beginnt seine Tournee. Ideen für Texte und Melodien fliegen ihm überall zu, leider, so berichtet der 61-Jährige, nicht immer zuverlässig. "Kreativ sein ist wie Goldwaschen: Meistens funktioniert's nicht." Es sei ein Bestandteil seines Lebens, sich in solchen Zeiten zurückziehen. "Es ist eine sehr lustvolle Aufgabe. Mir fällt eine Melodie ein, ich summe sie aufs Handy und dann entwickelt sich daraus ein Song", erklärt Fendrich, "und wenn alles fertig ist, kann es sein, dass er mir doch nicht gefällt. Das gibt es auch."

Gedanken aufs Papier bringen und ausformulieren, was ihn umtreibt - diese Fähigkeit entwickelte Fendrich früh. "Schon als Jugendlicher habe ich Gedichte geschrieben", berichtete er, Musiker werden wollte er damals allerdings noch nicht. Um's dem Vater recht zu machen, begann er ein Jura-Studium, brach aber ab, um sich dann aufs Schauspielern zu konzentrieren. "Eigentlich sah ich mich auf der Theaterbühne", verrät er, als der Kaffee längst leer ist: "Zwischen meinen Auftritten gab es aber viele lange Pausen und in dieser freien Zeit entstanden meine ersten Songs."

Am 9. März präsentiert er nun seine Gedanken in Ludwigshafen in der Friedrich-Ebert-Halle. "Man darf nicht den Fehler machen und nur das neue Album präsentieren", Fendrich weiß, was von ihm erwartet wird. Beim Konzert bietet er den Zuhörern deshalb ein Paket alter Hits und neuer Kompositionen. "Das ist wieder eine ganz andere Phase, in der ich aber ähnlich abtauche wie beim Produzieren", schildert er das Tournee-Gefühl: "Ich setze mich dann sozusagen gedanklich in mein eigenes Konzert und frage mich, was würde ich als Publikum gerne hören.

Und wie es ihm dort gefallen hat, kann er uns dann gern wieder erzählen. Bei einem Kaffee im "Flo". (abo)