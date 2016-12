Mit Auto, Rad und Nahverkehr zum Shopping-Spaß

Gut gelaunt im Weihnachtstrubel (v.l.): Jean-Luca, Nina, Mia und Marc Marte sind am Samstag problemlos mit dem Auto in die Stadt gekommen.

"Perfektes Shoppingwetter!", freut sich Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer in Mannheims neuer Einkaufsadresse Q 6/Q 7 über einen kalten, aber sehr sonnigen zweiten Adventssamstag. Tatsächlich beschert nicht zuletzt das Wetter der Innenstadt einen starken Kundenzustrom, der sich schon zur Mittagszeit mit ersten vollbelegten Parkhäusern bemerkbar macht, wie Swen Rubel vom Einzelhandelsverband Nordbaden registriert.

Familie Marte aus Dittelsheim-Heßloch bei Alzey sah das mit dem "Shoppingwetter" genauso wie Hoffmann und machte sich am Nachmittag auf den Weg in die Stadt. "Wir sind super durchgekommen und haben gleich einen Parkplatz in Q6/Q7 gefunden", berichten die Eltern Nina und Marc, während sich die Kinder Mia (18 Monate) und vor allem Jean-Luca (5) die Nasen an der Scheibe des Puppen- und Technikfiguren-Schaufensters bei Galeria Kaufhof am Paradeplatz plattdrücken. "Mein Mann ist Mannheimer, der kennt sich gut aus und weiß, wie man schnell einen Parkplatz findet", lobt Mutter Nina.

"Wir holen uns schon mal Ideen für Weihnachtsgeschenke", meinen die Martes. Das neue Einkaufszentrum gefällt der Familie jedenfalls gut, sie wollen deswegen öfter mal in die Stadt kommen und hier shoppen. Gut 2,5 Millionen Kunden in der Stadt und der Metropolregion hat Center-Manager Hendrik Hoffmann im Blick, und jetzt in der Vorweihnachtszeit auch einiges für einen Erlebniseinkauf zu bieten. Am Nachmittag geben die Mannheimer Philharmoniker mit 40 Musikern ein Überraschungskonzert, zudem sind zehn Hostessen im Einsatz, um den Kunden, wo gewünscht, Orientierung und Hilfe zu geben.

"Beratung - das gibt's im Internet halt nicht", begründet Peter Franzki aus Neckarau, warum er lieber in ein Fachgeschäft geht, als online zu shoppen. Im vergangenen Jahr hat der Internethandel einmal mehr deutlich überdurchschnittliche Zuwachsraten verzeichnet (plus 9,2 Prozent), während der Handelsumsatz insgesamt bundesweit "nur" um 2,8 Prozent auf 473,9 Milliarden Euro gewachsen ist. Für dieses Jahr wird ein weiteres Wachstum auf 485 Milliarden erwartet.

"Der Druck ist weg", so bewertet Swen Rubel die Verkehrssituation in der Freßgasse und in der Bismarckstraße, aber auch mit Blick auf die Konzentration der Geschäfte in den Planken. Er hat am Samstag jedenfalls "vielfältige Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Einkaufsbereichen" beobachtet. Vor O 2 spielen Lars Denig und Julian Menge Weihnachtslieder. Die beiden 16 Jahre alten Trompeter haben im Rathaus eine Genehmigung beantragt und sind von der Möglichkeit, sich in der Innenstadt einem großen Publikum zu präsentieren, hellauf begeistert.

Swen Rubel ist derweil nicht so glücklich. Einschränkungen der Erreichbarkeit der Mannheimer Innenstadt machen dem Einzelhandelsverband weiterhin Sorgen: "Sperrungen auf der Autobahn zwischen Mannheim und Heidelberg sehen wir ebenso kritisch wie die Einschränkungen auf dem Weg von Ludwigshafen hierher", sagt Rubel. Kunde Franzki aus Neckarau hat sich vorsichtshalber aufs Fahrrad geschwungen und die neuen Radwege auf der Bismarckstraße getestet. "Sehr ordentlich", so sein Urteil, "man kommt gut in die Stadt, auch wenn noch ein Abschnitt nicht markiert ist."

Familie Feist aus Lambsheim setzt am Samstag auf die Straßenbahn. Mutter Elena mit ihren Söhnen Andi und Max sowie dem dreijährigen Neffen Niklas gondeln "superbequem" direkt an den Paradeplatz und erkunden den Märchenwald. Am Abend geht's dann auf dem selben Weg wieder zurück.

"Wir haben sehr viel Betrieb, viele Menschen sind in der Innenstadt", zieht der Polizeiführer vom Dienst, Michael Neider, eine vorläufige Bilanz: "Bis jetzt gibt es keine besonderen Schwierigkeiten." So habe es weder außergewöhnliche Sicherheitsprobleme - etwa durch Taschendiebe - gegeben, noch sei der Verkehr in größerem Umfang ins Stocken geraten. "Es ist wesentlich besser als in früheren Jahren", urteilt Marc Marte. Der Familienvater aus Lambsheim muss es wissen: Er ist von Beruf Kraftfahrer und kommt praktisch jeden Tag in die Stadt. (lang)