Keiner soll in der Kälte erfrieren

Ein Schlafsack und ein Pappkarton als notdürftiger Schutz gegen die Kälte: So übernachten Menschen in der Stadt. © Prosswitz

Die Kälte der Nacht greift mit ihren eisigen Fingern in jeden Schlafsack, unter jede Decke, minus vier, minus fünf Grad, wer sich da nicht schützt, dem droht jetzt draußen der Tod. Seit gut zwei Wochen sind die Teams der Obdachlosenhilfe der Stadt unterwegs, jede Nacht fahren sie die Stellen ab, von denen sie wissen, dass Männer und Frauen, die nichts mehr haben als das, was in ein paar Plastiktüten passt, sich irgendwo am Straßenrand oder auf Plätzen zum Schlafen legen. Etwa 80 von ihnen gibt es in der Stadt, nicht alle nutzen trotz der Eiseskälte der vergangenen Nächte die Unterkünfte, die Obdachlosenhilfe, Caritas oder Freezone für sie bereithalten. Der Kältebus fährt trotzdem jede Nacht.

"Jetzt geht es nur um den Erfrierungsschutz", sagt Hubert Ogon. Der 50-Jährige arbeitet als Sachgebietsleiter in der Obdachlosenhilfe in der Holzstraße 3, seit zehn Jahren kümmert er sich in der Stadt um die Gestrandeten und Ausgestoßenen, um die Ärmsten der Armen. Mit 20 bis 40 dieser Frauen und Männer haben Ogon und seine Kollegen regelmäßig Kontakt, "die Dunkelziffer ist noch einmal so hoch", schätzt er. Obdachlosigkeit sei keine Frage des Alters, weiß Hubert Ogon aus Erfahrung, "ein Viertel der Menschen sind jünger als 25 Jahre", ihr Anteil bleibe in etwa stabil, genau wie der der Frauen, "ebenfalls so zwischen 20 und 30 Prozent".

In den zehn Jahren, die er diese Arbeit nun schon macht, hat der Sozialarbeiter eine ganze Bandbreite von Schicksalen kennengelernt, jedes so verschieden wie die Menschen, die diese Last auf ihren Schultern tragen müssen. "Das reicht vom Jungen, der nur mal Krach mit den Eltern hat und nicht weiß, wo er hinsoll, bis zu härtesten Schlägen, die das Leben austeilt: Todesfälle in der Familie, Scheidung, Job verloren, Suchtprobleme, Krankheit."

Die Hilfe, die er und seine Kollegen von der städtischen Fachberatung, von der Wohnungslosenhilfe der Caritas oder von Freezone, das sich an Jüngere wendet, den Menschen anbieten können, ist vielfältig. "Es geht dabei um Beratung, um Unterstützung, darum, dass niemand auf der Straße bleibt."

Dazu kann die Stadt beispielsweise im Schnitt über 130 Betten in mehreren Häusern verfügen, "sollte das nicht reichen, stellen wir Betten dazu - oder wir beschlagnahmen nach Polizeirecht ein Hotel". Zudem arbeite man in Mannheim "ganz hervorragend mit der GBG zusammen. Sie stellt uns beispielsweise Wohnungen für obdachlose Familien zur Verfügung oder nimmt einen Obdachlosen als Mieter, für den es auf dem freien Markt unmöglich wäre, eine Bleibe zu finden."

Den Erfolg all dieser Angebote schätzt Ogon auf "90 Prozent", aber es dauere oftmals lange, bis er und seine Mitstreiter ihn erreichen. Da geht es um Schuldenberatung, darum, einen Menschen psychisch stabil zu machen, einen Job zu suchen. "Oder schlicht darum, dass ein Mann oder eine Frau da draußen Vertrauen gewinnt und die Einsicht hat, sich helfen zu lassen."

Zehn Prozent der Obdachlosen schaffen den Weg zurück in ein selbstständiges, "normales" Leben nicht, weiß der Sozialarbeiter, "jede einzelne ihrer Biografien ist so schräg, so schwierig, so desolat, dass diese Menschen dauerhaft auf unsere Betreuung angewiesen sind". Jetzt, bei diesen eisigen Temperaturen, sei freilich zunächst wichtig, "dass niemand da draußen erfriert". Der Kältebus hat heißen Tee dabei, und auch, wenn irgendwo ein warmen Schlafsack, eine Thermojacke oder auch nur mal ein paar Socken, Handschuhe oder eine Mütze fehlen, hat das Team etwas Passendes an Bord.

Viele Obdachlose kennen die Anlaufstellen, aber manche wollen dort einfach nicht hin, dann helfen Kleidung oder Decken weiter, die Hubert Ogon und seine Kollegen schnell und unbürokratisch austeilen und bei Bedarf nachkaufen. "Wir freuen uns natürlich über Geldspenden, für 25 Euro gibt es schon eine Thermojacke."

Anstrengend sei diese Arbeit, sie fordere den, der sie tut, psychisch wie physisch. "Aber es macht dich auch extrem zufrieden, wenn du siehst, dass du wirklich helfen konntest, wenn du merkst, dass es etwas genützt hat, wenn du dich angestrengt hast, damit einer auf die Beine kommt." Denn jetzt, in diesen eisigen Nächten, gehe es nicht nur um Erfrierungsschutz - "es geht um Menschenwürde". scho