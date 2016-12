OB Peter Kurz zur Audienz beim Papst

Premiere für Mannheims Oberbürgermeister: Zuerst spricht Peter Kurz auf Einladung der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften in Rom bei einem Gipfeltreffen, das laut Vatikan neue Aufmerksamkeit auf das Flüchtlingsthema lenken soll. Am Nachmittag nimmt er dann zusammen mit 80 Amtskollegen aus 17 europäischen Ländern an einer Audienz bei Papst Franziskus (Bild) teil.

Am Freitag und Samstag treffen sich in der von Papst Pius XI gegründeten Wissenschaftsakademie in der Casina Pio IV in Vatikan-Stadt Oberbügermeister aus ganz Europa, Peter Kurz ist dabei einer von 20 deutschen Amtskollegen, unter anderem sind die Städte Berlin, Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, Dresden und Leipzig bei der Konferenz vertreten. Sie trägt den Titel "Europe: Refugees are our Brothers an Sisters", also auf Deutsch "Europa: Flüchtlinge sind unsere Brüder und Schwestern". Dabei geht es um die Situation von Flüchtlingen in Europa, aber auch um Arbeitslosigkeit, Finanzkrisen, Entwicklungspolitik und die Forderung, Stadtoberhäupter so auszustatten, dass sie den Bedürfnissen von Asylsuchenden gerecht werden können.

Der Terminplan ist eng in Rom, Kurz reist am Freitagmorgen mit dem Flugzeug an, vorgesehen ist, dass er und seine Amtskollegen die Gelegenheit haben, ans Rednerpult zu treten. Dabei sind offenbar die Redezeiten exakt eingetaktet: Aus dem Rathaus verlautete, Peter Kurz werde exakt um 12.08 Uhr am Samstag sprechen. In seinem 15-minütigen Beitrag wolle der OB die Gelegenheit nutzen, um darzustellen, "wie Mannheim als Stadt der Vielfalt die Flüchtlingssituation gemeistert" habe. Dabei wolle Peter Kurz vor allem auf das vergangene Jahr, auf die "große Kraft des Ehrenamts und des zivilgesellschaftlichen Engagements" eingehen. Diesen Bürgersinn gelte es auch weiterhin zu fördern und zu unterstützen. Dabei sei "die Kraft der Religionsgemeinschaften von besonderer Tragweite", so ein Auszug aus der Rede.

Am Samstagnachmittag kommen dann alle Teilnehmer der Flüchtlingskonferenz zwischen 16 und 17 Uhr bei einer Audienz mit Papst Franziskus zusammen. Das katholische Kirchenoberhaupt hat sich mehrfach zur Situation von Flüchtlingen geäußert und die Menschen aufgefordert, sie wie "Brüder und Schwestern" aufzunehmen. scho