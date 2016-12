Angeklagter geht in Revision

Nach dem Urteil im Prozess um eine Mannheimerin, die niedergeschlagen und dann in den Neckar gestoßen wurde, hat der Angeklagte Revision eingereicht. Der 26-jährige Germanistik-Student war am 25. November zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren wegen Totschlags verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seine ehemalige Nachbarin am 30. Dezember 2015 am Neckarufer mit einem Stein brutal niedergeschlagen und die bewusstlose Frau dann im Neckar versenkt hatte. Über das Motiv gebe es keine Erkenntnis, hatte der Vorsitzende in der Urteilsbegründung erklärt. Der 26-jährige Angeklagte hatte von Anfang die Tat bestritten. Seine Verteidigerin forderte aufgrund unzureichender Indizien Freispruch, ein weiterer Verteidiger wollte den Angeklagten in die Psychiatrie einweisen lassen. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf 13 Jahre und sechs Monate Haft.

Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet jetzt darüber, ob die Revision begründet ist. Nachdem der Angeklagte seine Begründung vorgelegt hat, muss nun auch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme abgeben. Eine Entscheidung fällt der BGH in den nächsten Monaten. (abo)