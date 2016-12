Luke Adam, der beste Kellner bei den Adlern

Luke Adam jagt zwischen den Tischen hindurch wie auf dem Eis durch zwei gegnerische Verteidiger. In der linken Hand hält er die Flasche mit dem Weißwein, den edlen roten Tropfen hat er sich unter den rechten Arm geklemmt. "Darf ich nachschenken?", fragt der Kanadier höflich. "Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?" Der Stürmer der Mannheimer Adler hantiert mit den Flaschen so geschickt wie mit seinem Schläger. Diesmal feiern ihn die Fans nicht, weil er gerade ein Tor geschossen hat, sondern Adam fliegen die Sympathien zu, weil er sich am Nikolausabend nicht zu schade ist, Anhänger und Sponsoren des Eishockey-Klubs nach allen Regeln der Kunst zu verwöhnen.

Zum siebten Mal haben die Blau-Weiß-Roten zum Charity Dinner, zum Abendessen für den guten Zweck eingeladen, dessen Erlös dem gemeinnützigen Verein "Adler helfen Menschen" zugute kommt. "Das ist unser zweites Standbein - unabhängig von Sieg, Niederlage oder Tabellenplatz", sagt der Vereinsvorsitzende Matthias Binder. "Wir wollen mit unserer Arbeit den Menschen der Region etwas zurückgeben, in der wir verwurzelt sind."

Verein mit Herz und Seele

Erstmals sind die Adler bei dieser Veranstaltung im Dorint zu Gast, ihrem Partnerhotel. Daniela Gärtners Augen leuchten. Noch nie war die Viernheimerin den Spielern so nah. Normalerweise steht sie mit ihrem Freund Benjamin Pflästerer bei den Heimspielen in Block 401, um ihre Jungs anzufeuern. "Aber so ist es natürlich auch mal schön", sagt sie und wirft Benjamin einen dankbaren Blick zu, der seiner Freundin die Karte für das Charity Dinner zum Geburtstag geschenkt hat.

Ronny Arendt ist als Oberkellner ein alter Hase. Gekonnt serviert er die Vorspeise, eine Ingwersuppe mit Walnuss-Apfelsorbet. Dennis Endras tischt die Hauptspeise auf: Deutsches Dry Aged Roast Beef an einer Karottensymphonie, sowie einem Kartoffel- und Waldpilz-Strudel. Den Nachtisch übernehmen Mathieu Carle und Carlo Colaiacovo. Es gibt lauwarmes Schokoladentörtchen mit weichem Kern an Birnen-Vanille-Ragout mit rosa Beeren und Bratapfel-Eis. Die Adler sind gut drauf - und machen den Abend mit ihrer Lockerheit zum einmaligen Erlebnis. Auch die verletzten Spieler stehen nicht zurück.

Eine Selbstverständlichkeit, wie Ryan MacMurchy betont, der an den Folgen eines Kahnbeinbruchs leidet: "An solchen Abenden verstehst du, was Eishockey für Mannheim bedeutet. Dieser Verein hat eine Seele, ein Herz. Deswegen gebe ich alles für die Adler." Am Ende des Abends steht die Rekordsumme von 32 000 Euro in der Geschichte des Charity Dinners. Bei der Wahl zum besten Kellner des Abends gibt es kein Vorbeikommen an Luke Adam. Egal ob mit dem Schläger oder mit Weinflaschen - der Mann aus Neufundland erobert die Herzen der Fans im Sturm. (cr)