"Kinderbäume“ - der Renner

So langsam zieht die Kälte dieses eisigen Tages die Beine hoch, Ralph Hauk stampft mit den Füßen, um sie zu vertreiben. Seit 7 Uhr steht er schon hier auf der Verkehrsinsel Otto-Beck-Straße, Ecke Seckenheimer Straße. An die 30 Bäume hat er bis jetzt, um die Mittagszeit, verkauft, "und das am ersten Verkaufstag", sagt der 58-Jährige, "doch, ich bin richtig zufrieden". Den Job als Weihnachtsbaum-Händler kennt er, seit er denken kann: "Ich war als Kind schon mit meinem Vater dabei und hab geholfen". Er mag diese Arbeit, "nette Leute, hier riecht es immer gut nach Tannen, und man ist an der frischen Luft".

Hauk hat eine von sieben Verkaufsstellen von der Event & Promotion Mannheim, einer städtischen Tochter, die auch die Märkte betreut, gepachtet. Bis Heiligabend steht er jetzt jeden Tag hier und handelt mit Nordmanntannen und Fichten, mit Kiefern, Blautannen - und mit einer kleinen großen Überraschung.

Noch vor zehn, 15 Jahren, sei das immer so gewesen: "Mal 'ne Kiefer, ab und zu ne Weißtanne, aber sonst - Fichten, Fichten, Fichten". Die hätten freilich schon genadelt, wenn man sie zu Hause im Wohnzimmer mal ein wenig schärfer angesehen habe. "Seit zehn, zwölf Jahren ist jetzt die Nordmanntanne der Baum in deutschen Wohnzimmern", wenig nadelnd, von kräftigem, dichten Wuchs, "einfach viel schöner eben als Fichten". Die werden zwar immer noch gewünscht von manchem Kunden, "aber zu mehr als 90 Prozent sind es bei den Großen eben die Nordmanntannen".

Dass man sie jetzt, zwei Wochen vor Weihnachten, schon kauft, sei übrigens kein Problem: "Einfach draußen im Garten oder auf dem Balkon stehen lassen, die halten, die Luft ist feucht genug." Ist der Baum dann in der guten Stube gestellt und geschmückt, gibt es einen wirksamen Trick, um ihn am Nadeln zu hindern: "Ich sprühe mit einem feinen Zerstäuber, das hilft viel besser als ihn von unten am Stamm zu wässern." Die Ständer mit Feuchtigkeitsreservoir seien aber dennoch zu empfehlen: "Die sind schön schwer, das verhindert das Umkippen."

Seine Kunden kennt Hauk fast alle schon seit vielen Jahren, "ich weiß genau, was sie suchen, viele bringen mir sogar Bilder von ihrem geschmückten Weihnachtsbaum vom letzten jahr mit und zeigen ihn mir ganz stolz." Die Dame, die sich gerade nach einer "Nobilis" erkundigt, hat zwar kein Foto dabei, Hauk weiß dennoch um ihre Wünsche: "Die Nobilis waren alle nicht schön", sagt Hauk, "ich hab keine genommen dieses Jahr. Darf's wieder eine Nordmann sein?" Man einigt sich auf ein drei Meter großes und kräftiges Exemplar, "ich stell Ihnen den Baum zurück bis nächste Woche".

Seine grüne Ware, die er wie einen kleinen Tannenwald zusammengestellt hat, kauft der Mannheimer selbst im Sauerland: "Eine Schonung bei Willingen, wissen Sie, dort, wo die Skisprungschanze ist", er habe sich teuer das Recht erkauft, dort als erster seine Wunschbäume zu markieren: "Ich kann hier in der Schwetzingerstadt nur Top-Bäume anbieten, alles andere läuft hier nicht." Entsprechend sind die Preise, der laufende Meter Nordmanntanne kostet bei Ralph Hauk 29 Euro, die Kiefer 25, die Fichte 15 pro Meter. "Und den Kinderbaum bekommt man für 22 Euro, Ständer inklusive."

Der "Kinderbaum", das ist überhaupt der Renner hier bei ihm am Stand: "Das sind kleine, rund 80 Zentimeter hohe Blaufichten, fertig montiert auf ein hölzernes Ständerkreuz", erklärt der Experte, "die Leute kaufen die seit neuestem gerne als Zweitbaum fürs Kinderzimmer".

Und was steht an Heiligabend bei ihm, der ja quasi an der Quelle sitzt, zu Hause im Wohnzimmer: "Ganz ehrlich? Ich suche mir immer einen aus, der stehengeblieben ist hier, weil vielleicht die Spitze nicht gerade war oder der Stamm ein wenig bucklig." Die liebt er ganz besonders - "ich nenn' sie Charakterbäume". scho