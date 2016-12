Wohnmobil-Stellplatz eröffnet im Februar

Die Stadt Mannheim wird zum Campingplatzbetreiber: Weil es bislang noch keinen Pächter für den neuen Wohnmobilstellplatz in Neuostheim gibt, übernimmt die Verwaltung im Rathaus diesen Job selbst. Für wie lange, ist völlig offen. Laut städtischer Vorlage ist nicht nur "nicht absehbar", wann ein Pächter gefunden werden kann, sondern auch "ob" das der Fall sein wird.

Gut 600 000 Euro hat die Stadt in die Gestaltung des Geländes investiert. Über die Betriebsordnung und die Preise müssen die Politiker nun im Hauptausschuss nächste Woche und im Gemeinderat kurz vor Weihnachten entscheiden.

Stellplätze für Wohnmobile in Städten liegen im Trend. Immer mehr Kommunen wollen es so Touristen mit ihren Fahrzeugen ermöglichen, direkt vor Ort zu übernachten. In vielen Kommunen in der Region gibt es solche Angebote bereits, etwa in Ladenburg, Lorsch, Speyer oder Worms. In Mannheim dagegen suchen sich die Wohnmobil-Fahrer derzeit meistens öffentliche Parkplätze, um dort zu übernachten.

Die Stadt wollte das ändern und hat sich nach Prüfung von insgesamt fünf Standorten für eine Fläche an der Hans-Thoma-Straße im Neuostheimer Gewerbegebiet Mühlfeld entschieden. Der Kommune gehört hier ein Grundstück, das teilweise mit Schrebergärten belegt war, den Pächtern war aber bereits zu Ende 2015 gekündigt worden.

"Einen optimalen Standort zu finden, ist in einer Großstadt natürlich schwer", sagt Markus Becker, der für das Projekt in der Stadtverwaltung verantwortlich ist. "Aber wir haben einen wirklich guten Ort ausgesucht." Schließlich sei es darum gegangen, mehrere Kriterien unter einen Hut zu bekommen: Nahverkehr, Einkaufsmöglichkeiten, Erreichbarkeit und eben ein geeigneter Platz. All das habe man auf dem schmalen, langgezogenen Grundstück zwischen Hans-Thoma-Straße und Seckenheimer Landstraße direkt hinter dem B&B-Hotel gefunden.

Die Fläche wurde in den vergangenen Monaten hergerichtet, Versorgungsleitungen wurden verlegt und der Untergrund auf die schweren Fahrzeuge vorbereitet. Insgesamt 605 000 Euro hatten die Stadträte für die Arbeiten genehmigt. "Fast fertig" sei der Platz, sagt Becker, eigentlich gehe es nur noch darum, wann die MVV die Stromversorgung für die Fläche anknipse. "Wir warten", sagt er, irgendwann im Januar werde es dann wohl soweit sein. Zum Februar also könnte der Platz endlich öffnen.

"Nicht luxuriös, aber sehr ordentlich" wolle man die bis zu 15 Wohnmobile empfangen, erklärt Becker. Der Platz verfüge über nötigen Versorgungsleitungen, eine Behindertentoilette und eine Möglichkeit, die chemischen Toiletten aus den Wohnmobilen zu entleeren. Die Mitarbeiter aus dem städtischen Fachbereich Sport und Freizeit betreuen die Anlage vorerst mit, es werde niemand eigens dafür abgestellt. Laut Markus Becker ist es auch nicht so, dass man keinen Pächter für die Fläche finde, die Stadt habe es bislang noch gar nicht offiziell versucht. "Ziel ist nach wie vor, das an den Markt zu bringen, aber dafür muss das erstmal laufen." Der Praxisbetrieb solle zeigen, welche Einnahmen zu erwarten sind, das sei wichtig für die Verhandlungen.

Für wenig Begeisterung sorgt der Platz nach wie vor beim Bezirksbeirat Neuostheim, der den Beschluss mehrheitlich abgelehnt hatte. Das Grundstück sei "nicht geeignet", auch weil die "verkehrliche Erschließung dieses Grundstücks die ohnehin angespannte Verkehrssituation im Gewerbegebiet Mühlfeld weiter verschlechtert", sagen die Bezirksbeiräte Matthias Geisler und Margot Liebscher. Zudem könnten mit einem Stellplatz in einem Gewerbegebiet wohl nur schwer Touristen angesprochen werden.

Bei der Stadt dagegen geht man von einem Erfolg des neuen Angebots aus - erste Überlegungen über eine Option, die Fläche noch zu erweitern, gebe es bereits, heißt es auf Nachfrage. (Von Heiko Brohm)