Mannheim fördert Rad-Verkehr in der Dritten Welt

Das Fahrrad als Motor der Entwicklungshilfe - diese Idee des amerikanischen Fahrradteile-Herstellers Frederick K. Day, Mitbegründer der Firma Sram in Chicago, haben auch die Mannheimer Macher des Fahrrad-Jubiläums 2017 aufgegriffen. "Wir wollen einen Teil der Einnahmen aus den Veranstaltungen, bei denen wir Eintritt verlangen, für das Hilfsprojekt Buffalo-Bike spenden", kündigte Axel Bentz von der städtischen Geschäftsstelle Fahrrad-Jubiläum an.

So wie Bentz und sein Team sind auch die Macher der Technoseums-Ausstellung "Zwei Räder - 200 Jahre" um Thomas Kosche von dem "Büffel-Fahrrad" der Amerikaner überzeugt. In der Sonderschau steht das quasi unkaputtbare Rad, das speziell für abgelegene ländliche Regionen in Asien, Afrika und Südamerika entwickelt wurde, als ein Beispiel für die Mobilität der Zukunft.

Das Buffalo-Bike selbst, ein 23 Kilo schweres, extrem robustes Fahrzeug, das simpelste Technik mit höchster Qualität der verbauten Teile verbindet, ist vergleichsweise unspektakulär; und in den Läden hierzulande weder zu haben noch auf den Straßen für den Verkehr zugelassen. Day und die von ihm begründete Hilfsorganisation Word Bicycle Relief (WBR, Weltweite Fahrrad-Hilfe) vertreten die These: "Ein Fahrrad kann eine Revolution im Leben eines Menschen bedeuten." Und das ist nicht nur ein Argument, um Spenden einzuwerben, sondern in einer Studie des WBR über die Folgen einer Fahrradspende im Bildungs-, Gesundheits und Wirtschaftssektor nachgewiesen.

Lena Kleine Kalmer, Sprecherin der gemeinnützigen Gesellschaft WBR mit Europa-Zentrale in Schweinfurt, begründet, warum: "Entstanden ist die Idee des Buffalo-Bike nach dem Tsunami in Südostasien." Schnell habe sich gezeigt, dass ein vernünftiges Fahrrad Schülern hilft, in die Schule zu gelangen, Krankenschwestern und Ärzten, ihre Patienten in abgelegenen Dörfern zu erreichen und Kleinbauern, ihre Produkte auf dem Markt im nächsten Dorf zu verkaufen. Wo es keine Bahn und kaum Straßen gibt und für die meisten Bewohner ein Auto völlig jenseits aller Möglichkeiten liegt, so Kleine Kalmer, "ist ein Fahrrad wirklich eine Revolution."

Die Räder werden vor Ort montiert, zudem bildet WBR die Fahrradmechaniker zu den Projekten aus. Beispielsweise in Sambia und Kenia kann man das Buffalo-Bike auch ganz normal im Laden kaufen. Die dabei erzielten Einnahmen fließen wiederum in Hilfsprojekte. Insgesamt wurden weltweit bislang knapp 310 000 Fahrräder ausgeliefert, je zur Hälfte in Entwicklungsprojekten und über den Fahrrad-Handel.

Zwei Drittel der Kosten werden über Spenden finanziert, ein Drittel aus den Einnahmen des Fahrradverkaufs. Genau 134 Euro, so Kleine Kalmer, kostet ein Buffalo-Bike. Die Lebensdauer der "Büffel" liegt bei "problemlos weit über zehn Jahren" und übertrifft vor allem die zwar gut gemeinten Gebrauchtrad-Spenden aus Europa und den USA: "Solche Räder sind nach kurzer Zeit zumeist kaputt und somit nutzlos."

Die Mannheimer Jubiläums-Macher rühren deswegen die Werbetrommel für den langlebigen "Büffel" und machen überall, wo "Monnem Bike" in Erscheinung tritt, auf das Entwicklungsprojekt aufmerksam, so Bentz. Und Claudia Paul freut sich, dass bereits über 9000 Besucher zur Jubiläumsschau ins Technoseum gekommen sind - und neben dem Buffalo-Bike etwa 100 rollende Raritäten aus zwei Jahrhunderten Fahrradgeschichte bestaunt haben. Mehr unter de.worldbyciclerelief.org