Mannheim: Gleis 12 am Hauptbahnhof in Betrieb

Bahnsteig 12 am Hauptbahnhof Mannheim ist seit Montagmorgen in Betrieb.

Die Bahn AG hat am Montag das neue Gleis 12 im Mannheimer Hauptbahnhof in Betrieb genommen. Der Suez-Kanal, die Tunnelstraße unter dem Hauptbahnhof, wird ab Januar wieder für den Autoverkehr freigegeben. Dies kündigte Stefan Geckle von der Deutschen Bahn DB Netz AG am Montag an. Allerdings stehen bis zur endgültigen Fertigstellung der Unterführung unter den neuverlegten vier Gleisen südlich der Bahnsteige noch vier Vollsperrungen an: vom 9. Januar bis 17. Februar, vom 4. bis 14. April und vom 15. bis 19. Mai kommenden Jahres.

Bis Ende August soll dann auch der jetzt teilweise eröffnete neue Bahnsteig komplett fertig werden, so Geckle. Für Bahnsteig, Gleiserneuerungen und Erweiterung des Suezkanals gibt die Bahn insgesamt rund 45,5 Millionen Euro aus: "Eine der wichtigsten Investitionen in die Infrastruktur unserer Stadt", freute sich Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht über den planmäßigen Fortgang der Bauarbeiten. Mehr als 100 000 Reisende und Besucher frequentieren den Mannheimer Hauptbahnhof pro Tag, rund 650 Personenzüge werden in 24 Stunden abgefertigt, hinzu kommen zahlreiche Güterzüge, die den Hauptbahnhof durchqueren. Die Gesamtbauzeit für die Bahnhofserweiterung beträgt knapp drei Jahre.

Geplant ist zudem, nach dem Abriss der Feuerwache Mitte - die demnächst in einen Neubau an der Neckarauer Straße verlegt wird - in fernerer Zukunft ein neues Portalgebäude auf der Südseite des Hauptbahnhofs zu errichten. Dort sollen, so der Leiter des regionalen DB-Bahnhofsmanagements, Hans-Jürgen Vogt, auch Kiosks, Einzelhandel und Fahrradstellplätze für Reisende und Pendler angeboten werden. (lang)