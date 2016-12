Minister Peter Hauk eröffnet den Maimarkt 2017

Landwirtschaftsminister Peter Hauk eröffnet den Maimarkt 2017. © MAG

Den 404. Maimarkt wird Peter Hauk (CDU), Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Samstag, 29. April 2017, um zehn Uhr im Festzelt eröffnen. Die wichtigste Personalie der "Kurpfälzer Weltausstellung" wurde gestern von der Maimarkt-Gesellschaft (MAG) mitgeteilt. Sprecherin Julia Rubsamen: "Im Anschluss wird sich der Minister bei einem Rundgang durch das Maimarktgelände über die Angebote der Aussteller informieren."

Häufiger Gast im Mühlfeld

Hauk, der bereits in seiner ersten Amtszeit als Landwirtschaftsminister (2005-10) häufig Gast im Mühlfeld war, würdigte den Mannheimer Maimarkt, der als "größte Regionalmesse Deutschlands ein "besonderer Anziehungspunkt für Verbraucher" sei. Zahlreiche regionale Anbieter machten "die breite Vielfalt Baden-Württembergs für die Besucher erlebbar".

Rund 1.400 Aussteller präsentieren auf dem Maimarkt Mannheim in 47 Hallen und auf dem großen Freigelände mehr als 20 000 Produkte und Dienstleistungen aus allen Lebensbereichen. Julia Rubsamen: "Diese einzigartige Mischung zog 2016 rund 350 000 Besucher an." Auch 2017 stehen auf der elftägigen Messe neben den Maimarkt-Fachschauen zahlreiche Sonderschauen - zum Beispiel die "Eine-Welt-Halle" mit dem Thema fairer Handel und die Sonderschau "Inklusion" - auf dem Programm. Hinzu kommen Vorführungen und Mitmach-Aktionen beim Schulterschluss für Sicherheit der regionalen Rettungskräfte, Informatives und Nützliches in den Hallen des Handwerks, die beliebten Tierschauen der Züchterverbände und natürlich das Internationale Maimarkt-Reitturnier.

Der 404. Maimarkt ist vom 29. April bis 9. Mai 2017 täglich von neun bis 18 Uhr geöffnet. (lang)