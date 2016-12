Rechtliche Nachhilfe für Kiffer

Das Licht ist gedämpft, die Getränke sind gut gekühlt - und das Thema des Abends? Das klingt recht speziell. Allerdings nicht für die mehr als 30 Besucher. Von denen dürften die meisten mehr oder weniger regelmäßig einen Joint rauchen - auch wenn sie sich in Deutschland damit rechtlich auf dünnem Eis bewegen. Genau darum geht es an diesem Abend: Der Hanfverband Rhein-Neckar hat zur Veranstaltung "Cannabis und Recht" eingeladen.

Fundierte Aufklärung

Die Referenten im Café Cohrs in der Neckarstadt-Ost sind die Rechtsanwälte Jörg Becker und Patrick Welke, sie haben Info-Veranstaltungen dieser Art auch schon in Heidelberg und Karlsruhe angeboten. Stadt und Polizei in Mannheim haben damit keine Probleme: Der Hanfverband biete seit 2014 auch Info-Stände an und sei eine legale Interessenvertretung, heißt es aus dem Rathaus. Auch die Polizei teilt auf Anfrage mit, man stehe "einer gründlichen und fundierten Aufklärung und Information zum Thema wohlwollend gegenüber".

In der Tat geht es nicht etwa um die Frage, wie man am besten an Marihuana und Haschisch gelangt. Die Anwälte stellen vielmehr die aktuelle Rechtslage dar - auch wenn Becker nicht verheimlicht, dass er die für zu restriktiv hält. Er sitze im Vorstand des Drogenvereins Mannheim. "Und da sieht man, was wirkliche harte Drogen bei Menschen anrichten können." Cannabis zählt er aber eben nicht dazu. Bei der Entkriminalisierung müsse etwas passieren, findet er.

Konflikte mit dem Gesetz

Nach ein paar Literaturtipps (etwa das Buch "Cannabis und Führerschein") geht es hinein in den Paragraphendschungel. Das Betäubungsmittelgesetz zum Beispiel stellt nicht etwa den Konsum unter Strafe. Allerdings Anbau, Herstellung, Handel, Erwerb und Besitz. Wer in Deutschland einen Joint rauchen will, kommt daher in den allermeisten Fällen schnell in Konflikt mit dem Gesetz. Becker und Welke erklären also, wie ein Konsument mit einem blauen Auge davonkommen kann. Etwa wenn er nur mit einer "geringen Menge" erwischt wird, in Baden-Württemberg sind das bis zu sechs Gramm. "Es handelt sich dann weiterhin um eine Straftat, aber die Staatsanwaltschaft kann ein Verfahren in diesem Fall einstellen", erklärt Patrick Welke. Allerdings, so seine Warnung: Diese Milde bekomme man nur einmal, Wiederholungstäter kämen nicht so leicht davon.

Für die beiden Anwälte bietet der Info-Abend natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen Werbung für ihre Zunft zu machen: Eine ihrer wichtigsten Botschaften lautet, dass es im Fall der Fälle immer besser sei, sich rechtlichen Beistand zu holen - und gegenüber der Polizei erstmal gar nichts zu sagen. "Man muss und sollte nicht drauf los plappern, sondern in jedem Fall sein Aussageverweigerungsrecht nutzen", mahnt Jörg Becker.

Zum Schluss werfen die Referenten noch einen Blick in andere Länder: Mehrere US-Bundesstaaten haben Cannabis inzwischen legalisiert und gehen damit weiter als etwa die Niederlande, wo der Konsum nur geduldet, nicht aber legal ist. Ein Gesetz zur Entkriminalisierung haben im deutschen Bundestag auch die Grünen eingebracht, allerdings habe es bei den derzeitigen politischen Mehrheiten keine Aussicht, verabschiedet zu werden, sagt Becker.

Mangelnder Jugendschutz

Der Hanfverband Rhein-Neckar jedenfalls setzt sich weiterhin für eine Liberalisierung ein. "Wir propagieren nicht den Konsum. Aber wir sind überzeugt, dass die Kriminalisierung von Cannabis gesellschaftlichen Schaden anrichtet", sagt Sprecher Roland Hoffmann. Die Cannabis-Befürworter meinen damit etwa die Kosten für die Strafverfolgung oder auch den mangelnden Jugendschutz auf dem Schwarzmarkt.

Ähnlich sehen das auch die Besucher des Info-Abends - etwa eine Gruppe junger Leute, die nach dem Vortrag rauchend vor der Tür stehen. Ihre Namen wollen sie nicht nennen, aber ja, sie kiffen regelmäßig, sagen sie. Manche täglich. Einen Joint zur rauchen, hat doch etwas Gemütliches, findet einer von ihnen. Von Alkohol dagegen würde viele Leute aggressiv. "Ich weiß, dass das Kiffen nicht gut für mich ist", sagt ein anderer. "Aber solange ich damit keinem was Böses tue, sollte ich doch machen dürfen, was ich will", findet er.