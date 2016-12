Vergolderin mit „Gold“ geehrt

Mit ruhiger Hand legt Sophie Belz ganz feines, hauchdünnes Blattgold auf den Bilderrahmen. "Das Gold sollte im Idealfall etwa ein Sechstausendstel Millimeter dick sein", sagt die 27-Jährige. Schon bei der kleinsten Berührung zerbröselt das Gold - und wird unbrauchbar. "Da das Blättchen so zart ist, müssen wir es vorsichtig auf dem Rahmen anbringen", sagt Sophie Belz.

Belz ist sowohl Landes- als auch Bundessiegerin im Vergolderhandwerk. Vorsichtig legt sie mit einem dicken Pinsel das Blattgold auf das Holzstück. "Das Holz ist porig, deshalb bringe ich vorher etwa sieben Schichten eines Kreidegrundes darauf an. Dann trage ich Schichten von Tonerde, genannt Poliment, auf. Auf diese Ebenen schmieren wir eine Alkoholmischung und legen dann erst behutsam das Blattgold darauf."

Nachdem Sophie Belz damit fertig ist, lässt sie den Rahmen für etwa zwei Stunden ruhen, damit alles trocknet, um dann mit einem Achatstein die Oberfläche des Goldes zu polieren. "Das alles dauert insgesamt mehrere Tage", ergänzt sie.

Sie habe einen Beruf, der Geduld erfordere, sagt Belz. Ihre Ausbildung begann die 27-jährige Gesellin vor drei Jahren im Vergolderbetrieb von Arndt Theuer und Julia Scherr am Wasserturm und schloss sie in diesem Jahr ab. Seit 2004 besteht der Betrieb. Gemeinsam mit seiner Kollegin Julia Scherr bildet der 46-jährige Geschäftsführer Arndt Theuer von Anfang an Lehrlinge aus. Stolz erzählt er von den Erfolgen seiner Azubis: "Wir haben fünf Lehrlinge ausgebildet. Drei wurden im Handwerk des Vergolders erste Bundessieger, zwei zweite Bundessieger."

Mit Weißgold und floralem Muster

Eine der drei ersten Bundessiegerinnen ist Sophie Belz. Im diesjährigen Leistungswettbewerbs des Handwerks mit dem Motto "Profis leisten was" wurde die 27-Jährige sowohl Landessiegerin als auch Bundessiegerin im Vergolderhandwerk.

"Wir mussten uns etwas ausdenken, eine Idee, wie wir einen Bilderrahmen gestalten möchten. Ich habe mit Weißgold gearbeitet und ein florales Muster mit Vögeln gewählt. Mit meinem Rahmen wurde ich dann Bundessiegerin."

Warum die 27-Jährige Vergolderin geworden ist? "Ich habe nach dem Abi mehrere Dinge ausprobiert, doch weder ein Biologiestudium noch Tierhomöopathie haben mich wirklich überzeugt. Meine Eltern haben dann mal ein Bild rahmen lassen, weil ich das interessant fand, habe ich beim Vergolderbetrieb nach einem Praktikum gefragt."

Das Praktikum habe ihr sehr gut gefallen, vor allem "das Arbeiten mit filigranen Dingen" habe ihr Spaß gemacht, sodass sie sich für eine Ausbildung zur Vergolderin entschied, erzählt sie. "Handwerk ist schon immer mein Ding gewesen. Außerdem interessiere ich mich für Kunst, da war diese Ausbildung genau das Richtige für mich", sagt Belz. "Ich arbeite gerne mit meinen Händen."

Und in dem Betrieb fällt auch viel Arbeit für die Hände an. Sowohl feinfühlige Tätigkeiten wie das Aufbringen des Blattgoldes als auch das Tragen der schweren Holzrahmen sind an der Tagesordnung. Für die vielen Gemälde der Kunden erstellt der Vergolderbetrieb Rahmen. "Wenn jemand ein Bild einrahmen oder einen alten Bilderrahmen restaurieren lassen möchte, dann kommt er zu uns", sagt Sophie Belz.

"Unsere größten Kunden sind Museen und Stiftungen, aber auch die Oma von nebenan, deren Bilderrahmen kaputt ging", erzählt Arndt Theuer. "Die Vergoldung wurde schon im alten Ägypten angewandt. Die Methodik, die wir verwenden, kommt aus der Renaissance". Der Vergolder sei ein Restauratorenberuf, erklärt der 46-Jährige. Ein klassisches Arbeitsfeld: das Vergolden von Altären. "Als Vergolder kann man praktisch überall arbeiten. Im Antiquitätenhandel, in exklusiven Möbelhäusern und in Kunstgalerien. Das Handwerk wird immer gefragt sein. Damit wird man aber nicht reich, man muss Idealismus haben."

Das weiß auch Sophie Belz, die dennoch leidenschaftlich von ihren Zielen spricht: "Mir ist klar, dass das kein Beruf ist, mit dem man Millionär wird." Ihr Wunsch ist es, skulpturale Kunst zu erstellen. "Diese Skulpturen möchte ich dann in meinem Kunstcafé ausstellen und verkaufen. Daneben sollen die Gäste die Möglichkeit haben, diese Kunst bei Kuchen und Quiche mit einem Glas Kaffee oder einem Wein zu bewundern." Als Vergolder, sagt sie, müsse man seiner Intuition vertrauen. hkk