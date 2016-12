Wilder Sperrmüll nimmt überhand

Hausverwalter Werner Fröhlich in der Böckstraße: Hier haben Unbekannte vor sechs Wochen ihren Sperrmüll auf dem Bürgersteig abgelagert.

Abfall in Mannheim:

Überquellende Mülleimer, Abfälle am Wegesrand und im Gebüsch und in letzter Zeit verstärkt wilde Sperrmüll-Haufen, die tage- und oft wochenlang nicht abgeholt werden. Das alles nimmt im Stadtbild zu - ein Eindruck, den viele Bürger haben. Zum Beispiel in der Böckstraße (Jungbusch): "Vor unserem Haus liegt der Müll jetzt schon seit sechs Wochen und kein Mensch kümmert sich darum", klagen Eigentümer Edgar Koch und Haus-Verwalter Werner Fröhlich. Stadtrat Thorsten Riehle (SPD) drängt jetzt auf Abhilfe.

Sechs Abfallautos unterwegs

"Das zunehmende Sperrmüllproblem" will Stefan Klockow, Chef des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs, nicht von der Hand weisen: "Das beschäftigt uns seit längerer Zeit", sagt er dieser Zeitung. Einfache Lösungen, die nichts kosten, gebe es aber nicht. Statt, wie regulär vorgesehen, vier Müllautos mit je einem Team, so beschreibt Klockow, seien derzeit sechs Sperrmüll-Teams täglich im Stadtgebiet zur Entsorgung unterwegs. "Und trotzdem tauchen immer wieder neue Ablagerungen auf."

Dabei, verweist Klockow auf die Gebührenordnung, hat jeder Haushalt jährlich acht Kubikmeter Sperrmüll und zwei Abholungen frei. Heißt: Anruf im Rathaus (Ruf 115) genügt, und man bekommt einen Abholtermin innerhalb von zwei bis drei Wochen - quasi kostenlos. Denn die Sperrmüllabfuhr ist in den Gebühren für die Restmülltonne bereits enthalten. Die Erfahrung zeige leider, dass sich die Bürger daran oft nicht halten. Klockow: "Wenn dann irgendwo schon Sperrmüll liegt, stellen andere noch ihren Abfall dazu, und wir haben eine wachsende wilde Müllkippe."

Riehle will zumindest langfristig erreichen, dass eine Art "schnelle Eingreiftruppe" höchstens 24 Stunden, nachdem wilder Sperrmüll von Bürgern gemeldet wird, zur Entsorgung vor Ort ist. Nach Einschätzung Klockows würde dies für ein zusätzliches Fahrzeug und Personal Mehrkosten von 350 000 Euro bedeuten, denn die "Eingreiftruppe" könne keine sinnvoll vorausgeplanten Abholtouren bedienen, sondern müsste je nach Meldung kreuz und quer durch die Stadt fahren. Zudem glaubt Klockow, dass damit "ein falsches Signal" gesendet werde. Der Müll derjenigen, die sich nicht an die Regeln halten, werde dann sogar schneller abgeholt als der reguläre Sperrmüll: "Wir bräuchten dann auch flankierende, ordnungsrechtliche Maßnahmen", findet Klockow.

Gegen "vermülltes Stadtbild"

Riehle sieht das anders: "Uns geht's auch ums Stadtbild insgesamt", sagt er und lehnt "Erziehungsversuche" seitens der Abfallwirtschaft ab. Wenn illegaler Müll liegen bleibt, bestrafe man damit nicht die Verursacher, sondern treffe alle diejenigen, die ihren Abfall ordnungsgemäß entsorgen. Ein "vermülltes Stadtbild" wolle man zudem nicht dulden.

Zum Jahresende, so Klockows Erfahrung, nehme das Sperrmüllproblem zusätzlich zur generellen Mengensteigerung stark zu. Ganz regulär wurden im Jahr 2015 (aktuellste verfügbare Zahlen) über 13 000 Tonnen Sperrmüll eingesammelt, gut 300 Tonnen mehr als im Vorjahr. Pro Einwohner entspricht das 44 Kilo, deutlich mehr als in jeder anderen Stadt Baden-Württembergs und mehr als das Doppelte der landesdurchschnittlichen Menge Sperrmüll pro Einwohner. Der unangemeldet abgelagerte Sperrmüll wird von der Abfallwirtschaft nicht gesondert statistisch erfasst. (lang)