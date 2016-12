Kein Befall mehr im Luisenpark

Der Luisenpark beim Parkfest 2014 (Archivbild). © Prosswitz

Die Vogelgrippe im Luisenpark ist ausgestanden. Dies teilten Alexandra Wind von der Stadtpark-Gesellschaft und Désirée Leisner von der Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Das Ergebnis der dritten und letzten Beprobung der Vögel im Luisenpark besage: "Keine weiteren am Vogelgrippevirus H7N3 erkrankten Tiere." In der vergangenen Woche hatten die Veterinäre alle 340 noch verbliebene Parkvögel untersucht. "Damit hat sich das Ergebnis, das wir bereits nach der zweiten Nachbeprobung festgestellt hatten, nochmal bestätigt", berichtete Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht.

Veterinärin erleichtert

Die leitende Zoologin des Luisenparks, Christine Krämer, äußerte sich erleichtert: "Besonders freut uns, dass wir durch die konsequente Befolgung der gesetzlichen Vorgaben - so schwer uns das auch, was die Tötungen anging, fiel - noch größeren Schaden an unseren Tieren verhindern konnten." Wegen des Krankheitsbefalls mussten insgesamt 129 Vögel im Park getötet werden. In dieser Woche, so Leisner und Wind, werden Volieren und Gehege noch einmal gründlich desinfiziert. Ende kommender Woche könne dann der Ausnahmezustand aufgrund des schwach ansteckenden H7N3-Virus aufgehoben werden.

Aufgrund des zwischenzeitlich kursierenden, wesentlich aggresiveren Vogelgrippe-Virus H5N8 müssen die Volieren und Gehege im Stadtpark dennoch weiter abgesperrt bleiben. Die Stallpflicht gilt landesweit bis mindestens Ende Januar 2017. lang