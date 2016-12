Hammer, Nägel - und ein Kaffeepott

Im Neckrauer Kreativ-Café von Joachim Leonhardt gibt's auch mal Hilfe mit der Wasserpumpenzange. © ube

Im Kreativraum des Cafés Leon Art in der Neckarauer Friedrichstraße 74 fehlt es an nichts: Hammer, Meißel, Schraubenschlüssel, Zangen und Sägen liegen übersichtlich geordnet in den Schubladen des blitzsauberen Werkzeugschranks, gleich daneben steht die hölzerne Werkbank und in der Mitte einer großer Tisch. Hobbyhandwerker sind hier an der richtigen Adresse. Aber auch Bastelfreunde, Strickkreise und Müttergruppen mit Babys sind willkommen. Maler, Fotografen und Autoren nutzen den Raum für Ausstellungen und Lesungen, Musiker für Auftritte. Die geschätzten Zeitungsleser, Frühstücksgäste und Kaffeetrinker nehmen dagegen eher an den kleinen Tischen nebenan oder auf dem Sofa Platz.

Ruhig und gemütlich

Die Zielgruppe des Cafés Leon Art ist vielfältig, und das liegt an der Philosophie seines Besitzers. Inhaber Joachim Leonhardt ist gelernter Metzger und war nach dem Maschinenbau-Studium 33 Jahre lang bei SCA tätig, bevor er 2015 mit dem Kaffeehaus seinen Traum verwirklichte. Seine Grundidee war und ist, ein Lokal zu schaffen mit ruhiger, gemütlicher Atmosphäre, in dem jedermann willkommen ist. Es soll Raum bieten für Kunst und Handwerk und freundschaftliche Kontakte fördern. Der Gast soll lesen, arbeiten, reden und nicht zuletzt genießen können. Kaffee- und Tee-Spezialitäten, Torten, Kuchen und kleine pikante Speisen stehen zur Auswahl.

Zehn Jahre lag der Businessplan in der Schublade, dann begannen die Vorbereitungen zur Selbstständigkeit: vom Existenzgründungs- bis zum Buchhaltungskurs, vom Barista- bis zum Cocktailkurs. Seit eineinhalb Jahren hat das Café an der Ecke Neugasse seine Pforten geöffnet und immer noch Platz für Menschen, die Mixer, Vorhangschienen, Holzhocker oder Kinderroller reparieren wollen. Auch Schüler und Studenten, die Werkstücke anfertigen müssen, sind willkommen. "Ich helfe jedem, der kommt, aber machen müssen es die Leute selbst, und sich anmelden auch", so erläutert Joachim Leonhardt sein Konzept. Was nicht geht, sind Arbeiten, die all zu viel Lärm machen oder strenge Gerüche entwickeln wie etwa das Streichen.

Zu den Stammgästen gehören sieben junge Mütter, die sich bereits in der Schwangerschaft hier trafen und nun einmal in der Woche mit ihren sechs Monate alten Babys und den dazugehörigen raumgreifenden Kinderwagen einkehren. Kerstin Kleinschmidt-Dörr und Bettina Löble freuen sich über die gute Stimmung: "Alle sind immer sehr freundlich, auf der Werkbank kann man wickeln, und wenn unsere Kinder krabbeln können, ist der Holzfußboden hier ideal".

Rund ums Jahr stellen Künstler an den Wänden ihre Arbeiten aus und laden zur Vernissage. Zuerst waren es nur Neckarauer, inzwischen kommen sie auch aus der Region. Die nächsten freien Termine gibt es erst wieder im Jahr 2018. Derzeit hängen Fotografien von Jan Moeckel aus Brühl, auf Leinwand und Alu-Di-Bond gedruckt. Einmal im Monat gibt es Live-Musik im Café, und eine Krimilesung stand auch schon auf dem Programm.

"Zu mir kommen derzeit vorwiegend Gäste aus Neckarau", berichtet Joachim Leonhardt, "es ist hier ein bisschen wie auf dem Dorf. Wir öffnen morgens um acht Uhr, von 13 bis 15 Uhr haben wir geschlossen, da kommt eh keiner. Und abends sind viele Frauen da. Die fühlen sich bei uns im Café sehr wohl". ube