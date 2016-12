"Mr. Pokee", der Internet-Star

Alle Bilder anzeigen Talhita Girnus und "Mr. Pokee". Ihre Igel-Fotos teilt die 24-Jährige, die in Mannheim Innovationsmanagement studiert, in sozialen Netzwerken. © Girnus

"Kleine Igel schlafen gern den ganzen Winter lang", beginnt ein Kinderlied. "Wenn sie Regen hören, kann sie das nicht stören. Denken ,was soll das schon sein?' - und schlafen wieder ein." Die Mannheimer Studentin Talitha Girnus hat einen Igel, der auch gern tief schlummert, aber - anders als seine europäischen Verwandten - keinen Winterschlaf hält. Er stammt ursprünglich aus Afrika. Seine Spezies heißt, wie sie aussieht: Weißbauchigel.

Girnus hat ihn "Mr. Pokee" getauft, also auf Deutsch quasi "Herr Stachlig". Im Internet zumindest zählt er mittlerweile zu den populärsten Mannheimern. Dank seinem Frauchen: Die 24-Jährige stellt ungezählte Bilder und Videos von ihm ins Netz. Die sehen sich auf der Foto-Plattform Instagram weltweit bereits mehr als 167 000 Menschen an.

"Er ist total zahm"

Kein Wunder: Mr. Pokee sieht wirklich sehr süß aus, wie er auf der Couch herumturnt, neugierig posiert und mit Talitha Girnus schmust, während sie ihn in den Händen hält. "Er ist total zahm", schwärmt sie. Zwar schlafe "Mr. Pokee" die meiste Zeit, "tagsüber fast komplett. Aber wenn er wach ist und ich ihn herausnehme, lässt er sich gleich den Bauch kraulen", erzählt Girnus am Telefon. Sie hält sich derzeit in ihrer Heimatstadt Wiesbaden auf. "Mr. Pokee" (schläft gerade) ist auch dort: "Er hat zwei Terrarien: eines hier, eines in meiner WG in Mannheim." Die Reise sei kein Problem: "Ich habe eine kleine Transportbox, da rollt er sich in ein Top von mir und schläft die ganze Fahrt."

Mit einem getragenen T-Shirt hat die Studentin auch angefangen, den Weißbauchigel an ihren Geruch - und damit an sich - zu gewöhnen. Als sie ihn vor anderthalb Jahren bekommen habe, sei er alles andere als zahm gewesen. "Er hat mich ständig angefaucht und sich zur Kugel gerollt." Zwischen dem dritten und sechsten Monat würden die kleinen Stacheln durch stärkere ersetzt. "Da ist die Haut eines Igels besonders empfindlich, man darf ihn auf keinen Fall berühren." Erst später sei er nach und nach zutraulich geworden.

Unter "mrpokee.com" gibt die 24-Jährige Tipps, was man bei der Haltung beachten muss. Die Beliebtheit ihrer Internet-Kanäle habe auch schon Unternehmen auf sie aufmerksam gemacht, die ihren Igel für Werbezwecke einspannen wollten, sagt Girnus. "Aber ums Geldverdienen geht es mir nicht." Das Ganze sei eher "mein erstes kleines Social-Media-Projekt". Mit Kommunikation beschäftige sie sich auch in ihrem Innovationsmanagement-Studium. Die Bilder von "Mr. Pokee" habe sie aber allein aus einem Grund veröffentlicht: "Es war mir zu schade, sie nur meinen Freunden zu zeigen."

Nicht an Menschen gewöhnt

Beim Deutschen Tierschutzbund ist man vom Weißbauchigel-Boom weniger begeistert. "Die Haltung exotischer Tiere sehen wir grundsätzlich kritisch", so Sprecherin Lea Schmitz. Anders als Hunde oder Katzen etwa seien sie nicht über viele Generationen an Menschen gewöhnt, da gebe es schnell Probleme. Und wenn seltene Tierarten plötzlich mit Filmen oder im Internet populär würden, "dann kann das schon einen Trend auslösen". Für Laien sei zudem schwer zu erkennen, ob ein Wildtier die Berührungen seines Besitzers wirklich genieße, warnt Schmitz: "Hier wird menschliches Verhalten einfach übertragen." Das gelte auch für die im Netz vielfach zu sehende Massage von Weißbauchigeln.

Talitha Girnus ist sich indes sicher, dass "Mr. Pokee" es genießt, wenn sie seinen Bauch krault: "Ich spüre, wie er sich entspannt, behaglich ankuschelt und die Füße ausstreckt", erzählt sie. "Nach und nach schläft er dann in meiner Hand ein. Das ist wohl das größte Kompliment, das er einem machen kann." Denn kleine Igel schlafen eben gern.

Von Steffen Mack