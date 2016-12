„Sportsbar“ zieht ins Stadtquartier

Diese Animation zeigt, wie die neue Sportsbar aussehen soll. © Whistle

Eine "Sportsbar" - wer früher "Al Bundy" gesehen hat, weiß, was für ein großartiger Ort das sein kann. Nun soll so ein Lokal ins Stadtquartier einziehen: Im zweiten Quartal 2017 will Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp das "Whistle" eröffnen.

Auf insgesamt 20 Bildschirmen sollen die Zuschauer jede Menge Livesport zu sehen bekommen. "Natürlich werden sämtliche Spieler der Adler Mannheim und der Rhein-Neckar-Löwen live übertragen", so der Sprecher des Eishockeyvereins, Adrian Parejo. Aller Voraussicht nach würden mit Abonnements des Bezahlsenders Sky auch alle wichtigen Fußballspiele gezeigt.

Eine hohe Übertragungsqualität verspricht das "Whistle" mit der sogenannten 4K-Technik, bei der "die Gäste jede Regung in den Gesichtern der Sportler und jede Grasnarbe erkennen". Auf 400 Quadratmetern will Hopp auch einen Mix aus "hochwertigem American Food" und regionalen Produkten anbieten. Die Rede ist etwa von 700 Gramm schweren "Tomahawk-Steaks". Neben der Sportsbar entsteht zum 1. März ein Adler- und Löwen-Fanshop. Dafür schließt der "Adler City Store" am Friedrichsplatz. sma