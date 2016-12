Gemeinderat lehnt gemeinsame Resolution ab

Der mögliche Aufbau eines zentralen Ankunftszentrums in Mannheim - er sorgt weiter für Unruhe. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag vertraten die Räte leidenschaftlich ihre Positionen.

Der mögliche Aufbau eines zentralen Ankunftszentrums in Mannheim - er sorgt weiter für Unruhe. In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag vertraten die Räte leidenschaftlich ihre Positionen. Der Antrag von CDU und ML für eine gemeinsame Resolution zu dem Vorhaben des Landes fand keine Mehrheit.

CDU-Fraktionschef Carsten Südmersen machte klar, dass ein Ankunftszentrum keine Perspektive für Mannheim sei. Besser sei eine dezentrale Verteilung der Flüchtlinge in der Stadt. Sein Parteikollege Nikolas Löbel warf der Verwaltung vor, nicht genau zu wissen, was sie wolle. Er zitierte aus einem Kabinettspapier aus Stuttgart. Darin stehe, dass Mannheim dort Coleman als möglichen Standort für ein Ankunftszentrum angeboten habe. "Haben Sie damit die Tür zu einem Ankunftszentrum aufgestoßen?", wollte Löbel von OB Peter Kurz wissen. Coleman ist neben Spinelli und den Tompkins Barracks in Schwetzingen ein möglicher Standort, den das Innenministerium vorgeschlagen hat.

In ihrem Antrag für eine Resolution lehnen CDU und ML die Ansiedlung eines Ankunftszentrums in Mannheim ab. Zudem fordern sie die Landesregierung auf, Mannheim spürbar bei der Zuweisung und Unterbringung von Asylbewerbern und Zuwanderern zu entlasten. Von der Stadtverwaltung erwarten beide Fraktionen, bei der Verhandlung mit der Landesregierung dafür Sorge zu tragen, dass Mannheim dauerhaft entlastet werde. Ihr Anliegen: Die Resolution solle der Stadt für die Verhandlungen mit dem Land mehr Stärke geben.

Oberbürgermeister Kurz betonte, dass die Frage noch nicht zu beantworten sei, ob ein zentrales Ankunftszentrum für die Stadt Mannheim verträglich sei. Noch sei beispielsweise unklar, wie groß ein solches Zentrum wäre, wie lange die Menschen dort blieben oder ob die Privilegien zur Anwendung kämen, die auch für Landeserstaufnahmestellen gelten. Städte mit diesen Aufnahmestellen müssen keine weiteren Asylbewerber in vorläufiger Unterbringung aufnehmen.

Klar sei, dass für Mannheim die gleichen Parameter gelten müssten wie für Heidelberg mit Patrick Henry Village, sagte Kurz. Auch die Stadt Mannheim habe berechtigte Interessen, ihre Konversionsflächen anders zu nutzen. Kurz hatte über das Wochenende versucht, den Gemeinderat zu einer gemeinsamen Mindestformulierung zu bewegen. Löbels Vorwurf, er habe dem Land Coleman als möglichen Standort angeboten, verneinte Kurz.

Die Grünen lehnen ein Ankunftszentrum zwar ab, weil ihnen die Informationen noch nicht ausreichen. Laut Melis Sekmen sahen sie sich aber "nicht in der Lage, der Resolution zuzustimmen". SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer fand es bemerkenswert, dass sich die CDU mit der Resolution gegen ihre eigene Partei in der Landesregierung richte. Die SPD stehe für ein "gemeinsames Vorgehen" zur Verfügung, nicht aber für "parteipolitisches Geplänkel". stp