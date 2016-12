Nachbarschaftshilfe in der "Paketezeit"

Alle Bilder anzeigen Sendungen für Bewohner der Karl-Ludwig-Straße bringen die Kuriere häufig in ihren Friseursalon: Hülya Dworski. © imo Bei ihm kann man nicht zugestellte GLS-Pakete abholen: Christoph Zadworny. "Wenn die Leute freundlich sind, nehme ich ihre Pakete an": Hanne Herrmann. Selbstgemachte Pralinen für die Familie: Sebastian Wagner. An rund 20 Türen am Tag klingelt er vergeblich: Ivan Viorel.

Von unserem Redaktionsmitglied

Timo Schmidhuber

Dass das Christkind an Heiligabend die Geschenke bringt, das ist - sagen wir mal - nur die halbe Wahrheit. In Wirklichkeit hat es im Vorfeld jede Menge Helfer: Klar, die Paketzusteller. Aber auch freundliche Nachbarn, die Sendungen annehmen, wenn Empfänger nicht zu Hause sind. In Mannheim klappt das offenbar ganz gut, wie ein Besuch in der Schwetzingerstadt zeigt.

Ivan Viorel hat seinen gelb-roten DHL-Transporter an der Seckenheimer Straße geparkt. 250 Pakete müsse er derzeit jeden Tag ausliefern, erzählt der drahtige Mann. Vor Weihnachten herrscht Hochbetrieb: Die einen lassen sich Bücher, Parfüms oder Spielsachen liefern, die sie verschenken. Andere schicken Präsente an Verwandte und Freunde, die sie an den Feiertagen nicht sehen. Viorel kann bei seiner Tour den größten Teil der Ladung zustellen. "In etwa der Hälfte der Fälle sind die Leute selbst zu Hause, ansonsten nehmen Nachbarn die Pakete an." An rund 20 Türen klingelt er im Schnitt vergeblich - und bringt die Sendungen in die Postfiliale zurück, wo die Empfänger sie abholen müssen.

Im Schreibwarengeschäft Tamke in der Seckenheimer Straße ist eine solche Filiale. Im hinteren Bereich des Geschäfts stapeln sich die Pakete, die auf ihre Abholung warten. Jetzt, in der Vorweihnachtszeit, seien es täglich um die 100, die die Fahrer nach ihren Touren zur Lagerung vorbeibringen, berichtet Inhaberin Senait Berhe-Menghistab. Die meisten Empfänger holten sie innerhalb der siebentägigen Lagerfrist ab.

Die Anwohner in der benachbarten Karl-Ludwig-Straße können sich diesen Gang zur Post meist sparen. Denn dort betreibt Friseurmeisterin Hülya Dworski den Salon "Galerie Nr 5 - Hair and Art" - und nimmt quasi nebenbei Pakete für die Nachbarn an, wenn die nicht da sind. "Die Zusteller wissen, dass sie die hier hinterlegen können", sagt Dworski, während sie einem Kunden die blonden Haare schneidet. Zwischen vier und zehn Pakete seien es pro Tag, in der Vorweihnachtszeit sei das nicht anders als sonst. "Das größte, das ich mal angenommen habe, war ein Fernseher - aber da hat die Nachbarin vorher Bescheid gesagt", erzählt die 34-Jährige mit den langen, gelockten Haaren. Sogar die Post habe sie schon gefragt, ob sie in ihrem Salon nicht eine Filiale einrichten wolle. "Aber dafür ist zu wenig Platz." Hülya Dworski ist generell keine große Freundin des Online-Handels. "Ich gehe zum Einkaufen lieber in Geschäfte, weil man dort alles direkt sehen kann."

Im Kiosk von Christoph Zadworny in der Mollstraße können Kunden nicht nur Zeitschriften oder Getränke bekommen, sondern auch Pakete über den Zusteller GLS versenden. Auch der 64-Jährige hat einen kleinen Lagerbereich mit Sendungen, die nicht zustellbar waren. Aber es sind wenige. "Die Fahrer haben die Vorgabe, die Adresse zweimal anzufahren." Trotzdem treffen sie nicht alle Empfänger an. Von einer Person lägen schon seit längerem drei Pakete da, erzählt Zadworny. "Dabei wohnt der gleich um die Ecke." Wie die Friseurin Dworski nimmt auch Zadworny in seinem Kiosk Pakete für Nachbarn an - "aber nur, wenn ich sie kenne".

Hanne Herrmann aus der Richard-Wagner-Straße bringt für Zadwornys Frau einen Weihnachtsblumenstrauß vorbei. Sie bestelle "einiges" im Internet, erzählt sie. "Bei uns im Haus wohnen nette Menschen, die Pakete annehmen, wenn wir nicht da sind." Außerhalb ihres Hauses hat Herrmann auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. "Einer aus der Straße hat mich mal angeschnauzt, weil ich ein Paket für ihn angenommen habe", erzählt sie. "Vielleicht wollte er nicht, dass ich sehe, woher es kommt." So oder so - Herrmann hat jetzt eine ganz einfache Regel. "Wenn die Leute freundlich sind und grüßen, dann nehme ich auch ihre Pakete an."

Zurück in der Postfiliale. Dort geben um die Mittagszeit viele ihre Sendung auf. Einer der Wartenden in der langen Schlange ist Sebastian Wagner, drei übereinander gestapelte Pakete in den Händen. "Eins für meine Eltern, die anderen für meine Schwestern", sagt er. An Weihnachten wird sie der 33-jährige Koch nicht sehen, deshalb hat er ihnen unter anderem selbst gemachte Pralinen eingepackt. Eine Idee, die glatt vom Christkind sein könnte.