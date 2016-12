„Keine Erinnerung an das Gesicht“

Von unserem Redaktionsmitglied

Timo Schmidhuber

Bei Angriffen in größeren Menschengruppen ist es oft nicht einfach, Täter zu identifizieren. Das zeigte sich auch am Donnerstag wieder im Amtsgerichtsprozess gegen zwei junge, kurdischstämmige Männer. Dem 23- und dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, gemeinsam mit anderen im Bereich des Marktplatzes drei Salafisten - also radikale Muslime - zusammengeschlagen zu haben. Die drei Männer verteilten dort im Juli 2015 Koran-Exemplare. Der Jüngere soll zudem einige Monate später die Autos von zwei türkischen Erdogan-Anhängern demoliert haben.

Der Prozess gegen den etwas korpulenten 23-Jährigen und den drahtigen 24-Jährigen, beide mit kurzen, schwarzen Haaren, ist aus zwei Gründen nicht ganz alltäglich: Die angeklagten Delikte gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung haben ganz offensichtlich einen politischen Hintergrund, nämlich den Konflikt zwischen Kurden und Salafisten sowie den zwischen Kurden und Türken.

Darüber hinaus hat eines der Opfer von damals inzwischen eine gewisse Prominenz. Einer der Koranverteiler war der Kölner Prediger Ibrahim Abou-Nagie, der Gründer der islamistischen Vereinigung "Die wahre Religion". Innenminister Thomas de Maizière hatte den Verein Mitte November verboten. Nach Erkenntnissen der Behörden soll er zur Rekrutierung islamistischer Terrorkämpfer beitragen und dem Islamischen Staat nahestehen. Abou-Nagie hatte zu Prozessbeginn Mitte September ausgesagt. Durch einen der Schläge könne er sich an den Angriff aber nicht mehr erinnern, erklärte er damals.

Am Donnerstag, dem sechsten Verhandlungstag, vernahm das Gericht weitere Zeugen. Darunter einen Mann und eine Frau, die am Tag der Koranverteilung in der Straßenbahn am Marktplatz vorbeifuhren. Das Paar erzählte, zwei Männer seien eingestiegen. Einer von ihnen habe telefoniert und sinngemäß in sein Handy gerufen, dass man es diesen Typen gezeigt habe. Der Mann und die Frau stiegen am Meßplatz aus und machten von außen durch die Scheibe noch Bilder von den Männern. Doch auf den Fotos war wegen der Spiegelung kaum etwas zu erkennen.

Dass die Männer im Saal die gleichen sind wie die in der Bahn, das konnten die beiden Zeugen nicht zweifelsfrei sagen. Mit Blick auf den Korpulenten könnte die Statur passen, so die Frau. "Aber an das Gesicht kann ich mich nicht mehr erinnern." Dem Mann ging es ähnlich. Ob die bisherigen Zeugenaussagen im Prozess für eine Verurteilung ausreichen, ist zumindest fraglich.

Etwas anders sieht es beim zweiten Vorfall aus. Dem Korpulenten wird hier vorgeworfen, gemeinsam mit anderen im November 2015 einen Smart und einen Audi eines Autokorsos von Erdogan-Anhängern beschädigt zu haben. Personen in den Autos hatten den 23-Jährigen als Täter benannt. Ein am Donnerstag gehörter Zeuge konnte das nicht. Er berichtete nur, dass mehrere Personen einen Smart beschädigt hätten. Wegen der Dunkelheit habe er die Täter aber nicht erkennen können.

Der Prozess geht am 9. Januar (8.45 Uhr) mit einem Kurztermin weiter. Am 16. Januar um 13 Uhr könnten dann die Plädoyers folgen.