Handel zufrieden mit Marathon-Sonntag

13 Jahre lang hatte sich der Handel immer wieder gegen den Marathonlauf durch die Innenstadt an Samstagen gewehrt, 2017 - beim 14. Mal - findet der SRH-Marathon nun am Pfingstsonntag, 4. Juni, statt (wir berichteten). Der Entscheidung für diese Verschiebung liegt freilich nicht im Murren und Wehklagen des Einzelhandels begründet, vielmehr habe die starke Nachfrage im Congress Center Rosengarten den Ausschlag gebeben. Nichtsdestotrotz ist die Freude in der Branche groß.

"Schon lange ein Wunsch"

"Das war schon lange ein Wunsch von uns", sagt Manfred Schnabel, Präsident des Handelsverbandes Nordbaden. Nach seinen Angaben kommen die Sportler nur für den Marathon in die City - und gehen hinterher wieder. "Das sind keine Einkäufer." Zudem seien die Absperrungen und Umleitungen für viele Kunden ein Graus. Was als Gefallen für den Einzelhandel gedacht war, nämlich mehr Frequenz in die Innenstadt zu bringen, habe sich so nicht erfüllt. Die meisten Städte veranstalteten Marathon-Läufe sonntags, erklärt Schnabel. Es sei "für alle elegant", wenn Mannheim künftig nachziehe. Auch Lutz Pauels, der Chef der Werbegemeinschaft, begrüßt den neuen Sonntagstermin: "Toll, jetzt wollen wir daraus ein richtig schönes Mannheim-Wochenende machen." Es sei eine gute Lösung gefunden, "unser Interesse ist es, dass der Sonntag auch künftig Marathon-Tag bleibt".

Manfred Welt, der Geschäftsführer der Galeria Kaufhof N 7, sieht das genauso: "Ein Marathon hat hohe Strahlkraft und viel Öffentlichkeitswirkung, nur die Wirkung auf den Umsatz war eher negativ." Robert Rivera, der drei Modeläden in der City betreibt, findet den Marathon-Sonntag "genau richtig". Die Sportveranstaltung an sich begrüße auch er "ausdrücklich". scho/jung