OB Kurz weist Vorwurf zurück

Briefe sind in diesen Tagen vor Weihnachten viele unterwegs. Zwei von ihnen hat Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) nun erhalten - einen von der Stadt Mannheim, unterschrieben von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD), einen vom CDU-Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel.

Um freundliche Festtagsgrüße geht es allerdings nicht. Der OB stellt auf fünf Seiten Dinge klar, die ihn spätestens seit der Gemeinderatssitzung am Dienstag empfindlich stören. Da hatte Löbel aus einer Kabinettsvorlage des Innenministeriums zitiert. Darin heißt es, die Stadt habe dem Land Coleman Barracks als Standort für ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge angeboten.

Dem widerspricht Kurz in seinem Brief: "Zu keinem Zeitpunkt hat die Stadt Mannheim ,Angebote' oder ,Zusagen' gemacht." Vor dem 16. November seien der Stadt weder die Überlegung, ein solches Ankunftszentrum zu errichten, noch seine Platzierung in Mannheim bekannt gewesen.

Besondere Situation der Stadt

Kurz schildert weiter ein Gespräch mit Staatsminister Klaus-Peter Murawski vom 6. Oktober. Darin habe er, Kurz, das Coleman-Gelände als Standort für ein Ausbildungszentrum der Bundespolizei beworben. Am Rande des Gesprächs sei es um die Rolle Mannheims als Erstaufnahmestadt und die weitere Belegung der Spinelli-Kaserne gegangen. Das Ansinnen des Landes, dort ein Registrierungszentrum als Alternative zu Patrick Henry Village (PHV) in Heidelberg aufzubauen, habe er strikt zurückgewiesen. Begründung: die fortgeschrittene Planung der Fläche für einen Grünzug und - an den Randflächen - für Wohnungsbau.

Murawski und er hätten zudem kurz die Frage der Belegung der anderen Mannheimer Konversionsflächen und einer möglichen Freigabe von Coleman durch die Amerikaner besprochen. "Ein ,Angebot" der Stadtverwaltung hat es dabei nicht gegeben", schreibt Kurz. Das Ministerium habe mittlerweile auch eingeräumt, dass das Wort "angeboten" den "tatsächlichen Sachverhalt nicht korrekt" wiedergebe.

In seinem Brief weist Peter Kurz außerdem auf die besondere Situation der Stadt Mannheim bei der Integration von Ausländern und die ungleiche Verteilung der Flüchtlinge in der Erstaufnahme hin. Darüber hinaus bittet er das Land um verbindliche Auskünfte zu einem möglichen Ankunftszentrum, damit Verwaltung und Gemeinderat sachbezogen über dieses Thema beraten könnten. Die Stadt will wissen, wie sich ein Ankunfts- von einem Registrierungszentrum etwa hinsichtlich der Zahl und der Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge unterscheidet

Den Brief des Oberbürgermeisters an den Innenminister haben die Mannheimer Stadträte gestern zur Kenntnis erhalten. An den gleichen Verteilerkreis ging die Antwort von Nikolas Löbel. Er äußert darin sein Bedauern, dass Kurz es versäumt habe, am 6. Oktober Murawski gegenüber die "Ansiedlung eines Ankunftszentrums für die ganze Stadt Mannheim und alle Konversionsflächen als nicht hinnehmbar" zu bezeichnen.

"Großes Interesse"

Zudem weist Löbel den Vorwurf des Oberbürgermeisters zurück, er habe im Gemeinderat aus einer ihm vorliegenden Kabinettsvorlage zitiert. Dies sei nicht der Fall, schreibt Löbel. Vielmehr sei er auf den zitierten Passus aus Landtagskreisen hingewiesen worden. Kurz bittet er deshalb, die Vorlage dem Gemeinderat vorzulegen. Er habe, so schreibt Löbel, "großes Interesse am Inhalt".

Der Oberbürgermeister beklagt in seinem Brief an Strobl wiederum, dass er die Kabinettsvorlage erst während der Gemeinderatssitzung erhalten habe.

Auf Coleman ist derzeit noch die US-Army stationiert. Sie hat auf dem rund 220 Hektar großen Areal Panzer und Fahrzeuge eingelagert. Die eigentlich für Februar 2015 geplante Rückgabe der Kaserne platzte, weil die Army das Gelände doch noch benötigt. Wie lange genau, steht noch in den Sternen.