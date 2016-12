Und wieder rockt der Colaball

Das Publikum des Colaballs rockte am Abend vor Weihnachten so richtig ab - und auch die Band NSA ließ es in der Kulturhalle in Feudenheim mächtig krachen.

Totgesagte leben ja bekanntlich länger: Im vergangenen Jahr hatten sich sich die Thunderbirds beim Colaball eigentlich von der Konzertbühne verabschiedet, doch bereits in diesem Jahr standen sie am Freitagabend in alter Frische und im inzwischen 54. Jahr wieder im Rampenlicht der Kulturhalle in Feudenheim. Von Abschied also keine Spur, dafür rockten sie Beatmusik.

Der Colaball hat in Mannheim längst den Status einer Legende. Es war die Veranstaltung für "junge Jugendliche", daher auch der Name Colaball: es wurde - zumindest offiziell - kein Alkohol ausgeschenkt. Veranstalter war der Stadtjugendring - und die Party ging damals im Rosengarten über die Bühne.

"Ich hab schon beim Colaball gespielt, da hat es die Thunderbirds noch gar nicht gegeben", erinnerte sich Wolf Kaiser, ebenso ein legendärer Mannheimer Band-Leader schmunzelnd. "Wir haben Big-Band-Musik gemacht, damit die Leute tanzen konnten. Und da mussten wir Tango, Foxtrott und Langsamen Walzer spielen, das hat der Stadtjugendring uns so vorgeschrieben."

Doch nicht nur Wolf Kaiser schwelgt in Erinnerungen. Die meisten der Gäste haben auch die ersten Colabälle im Rosengarten als Jugendliche miterlebt. Sie denken da an "Gammlermusik", die später dann etwas feiner Beatmusik genannt wurde, an lange Haare und bunte Kleidung.

Eine davon ist Hedda Schermer. Sie rechnet nach, wann sie wohl das erste Mal auf dem Colaball gewesen ist: "Das muss etwa 1962 gewesen sein, ich war glaube ich 14." Die Thunderbirds kennt sie noch aus den Neckarstädter Zeiten. "Das war eine Schülerband, die haben oft im Erlenhof gespielt", erinnert sie sich. "Tanztee" nannte man das damals. Und der Colaball, das war für sie eine geniale Sache. "Mit 14 durfte ich da schon hin. Es gab ja damals nicht viel für Jugendliche in dem Alter."

Einmal im Monat fand er statt, der Colaball. Begann schon am Nachmittag und Schluss war um 21 Uhr. "Alkohol gab es keinen. Offiziell jedenfalls nicht", plaudert Hedda Schermer aus dem Nähkästchen. Die Künstlerin erinnert sich auch noch an andere Bands, die dort gespielt haben, nennt die Limelights und Kin Ping Meh. "Viele, die als Schülerbands angefangen haben, haben beim Colaball ihre Karriere gestartet", weiß sie.

Heute gibt es natürlich auch Cola. Aber auch Wein, Bier und anderes. Denn viele Gäste sind zwar noch die Gleichen wie bei den Original-Colabällen aus den Sechzigern und Siebzigern, aber inzwischen doch in einem Alter, in dem sie Alkohol trinken dürfen. Bier und Wein werden stilvoll aus Gläsern getrunken, und auf den Tischen getanzt wird auch nicht. Wer tanzen möchte, geht auf die Tanzfläche, und alle anderen bleiben auf ihren Stühlen und klatschen fleißig mit. Auch die Anfangszeit ist recht früh, wenn auch nicht ganz so früh wie damals.

Bloomaul Joachim Schäfer fungiert als perfekter Gastgeber und stimmt am 23. Dezember seine Gäste mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen auf die bevorstehenden Feiertage ein. Bei dem Lied "In der Weihnachtsbäckerei" hat er sie dann schließlich alle auf seiner Seite, und das Sechziger-Jahre-Programm mit der Band Retrodelix kann los gehen. Mit einem Stück der Doors eröffnen diese ihren Programmteil, wechseln über zu "White Room" von Cream, spielen ein Stück von Jefferson Airplane. "Wir haben extra Stücke ausgesucht, die nicht jeder spielt", erklärt Gitarrist Hans Frauenschuh. Jimi Hendix, Golden Earring: Bei den meisten Stücken ist die Tanzfläche voll.

Die nächste Band heißt NSA und hat nichts mit dem amerikanischen Geheimdienst zu tun. Mit "Mustang Sally" eröffnen sie ihr Programm, und beim Refrain "Ride, Sally, Ride" singt der ganze Saal im Chor mit. Ob "I shot the Sheriff" oder "Smoke on the Water" - NSA lassen es richtig krachen. Dann betritt der "Deutsche Beatmeister" von 1966 die Bühne - die Thunderbirds. Wer bisher noch nicht auf der Tanzfläche ist, der bewegt sich schleunigst dahin, denn es wird eng. "Hang on, Sloopy", "Let's dance" oder "Runaway" - bei den Thunderbirds wirbeln sogar ein paar Petticoats durch die Luft und das Publikum ist begeistert. Schon toll, was Deutschlands älteste Beat-Band noch so auf die Beine stellt. (Von Andrea Sohn-Fritsch)