Der Waldkauz startet großen „Lauschangriff“

Kein Spuk, auch keine Stimme aus dem Jenseits - es ist bloß das Waldkauz-Männchen, das nachts mit seinem schauerlichen "Huhu!" allen furchtsamen Naturen einen heiligen Schrecken einjagt. Und wenn das Weibchen dann sein "Ku wiet, Ku wiet" hören lässt, dann wurde das jahrhundertelang als letztendliche Aufforderung "Komm mit, kommt mit" gedeutet. Denn wenn nachts Sterbende bei Licht in der Stube beweint und bewacht wurden, da folgte der Kauz dem Kerzenschein - und heulte mit seinem typischen Revierruf von März bis September auf.

Das Image als Todesvogel haftete dem Tier deshalb zu alten Zeiten am Gefieder, aber jetzt ist aller Aberglaube verflogen, kann sich der "Vogel des Jahres 2017" schön aufplustern und für seine wunderbare Art werben. Rar macht sich der Eulenvogel eigentlich nicht, er steht auf keiner roten Liste, ist also noch nicht vom Aussterben bedroht. Und einige Paare, die sich lebenslang die Treue halten, lassen sogar mitten in Mannheim in der Stadt ihr "Ku wiet, Ku wiet" hören.

Lautlos im Revier unterwegs

Allein von zwei Paaren im Luisenpark und dreien im Waldpark weiß Naturschutzbeauftragter Gerhard Rietschel. "Die Population kann sich sehen lassen", betont der Experte. Viel Wind machen die Nachtjäger in der Stadt nicht um sich, im Gegenteil, sie fliegen vollkommen lautlos durch ihr Revier, dank eines genialen Tricks der Evolution. Die Entwicklung der Tiere ließ ihnen feinste Haare auf den Federn wachsen, so dass es keine Luftzuggeräusche gibt, wenn die besondere Eulenart nächtens unterwegs ist - ein Fall für die bionische Forschung.

Auch was die Ohren anlangt zeigt sich der Nachtgreif als unerhörte Ausnahmeerscheinung, da kann die Wissenschaft nur die Lauscher stellen. Wenn Gerhard Rietschel, der gerne auf die Jagd geht, auf dem Hochsitz in der Stille des Waldes einen Kauz vorbeistreichen sieht, braucht er nur ganz leise zu zischeln, zu "mäuseln" wie das heißt, und schon dreht der Vogel ab, kommt angesegelt, setzt sich dazu und schaut aus großen Augen, ob denn da Beute zu machen ist.

Der Waldkauz startet seinen perfekten "Lauschangriff" auf Finken oder Sperlinge, Ratten, besonders Mäuse, für die gibt's kaum ein Entrinnen, sogar eine dünne Schneedecke bietet da kaum Schutz, der Waldkauz hört, was drunter los ist und schlägt zu.

Nun muss er in diesen Wochen reichlich Beute beibringen bringen, denn "Strix aluco", so der lateinische Name, ist ganz schön fix. Schon im Spätherbst geht das Balzen los, in ihren Baumhöhlen machen sich die Paare jetzt um den Jahreswechsel ans Brutgeschäft und im Januar und Februar haben die Alten dann mit der Aufzucht der Jungen zu schaffen, fünf Wochen lassen sich die Nesthocker voll verpflegen, in Städten sitzen sie schon ab März als "Ästlinge" im Baum, halten sich mit Krallen und Schnabel fest - und stürzen dabei auch mal ab.

Doch das ist noch kein Genickbruch für einen Kauz, er wartet ruhig am Boden, macht sich nachts durch Bettelrufe bei den Eltern bemerkbar, die den Nachwuchs nicht fallen lassen. Von dem flaumig-kuscheligen Aussehen und den großen Augen dürfen sich Spaziergänger jedoch nicht angesprochen fühlen. "Den Jungkauz einfach hochsetzen auf einen Ast oder Mauervorsprung, damit ihn kein Hund aufstöbern kann", rät Rietschel, in keinem Fall aber den Kleinen mitnehmen, denn bei Menschen sei der Vogel des Jahres 2017 in den falschen Fängen. Er braucht die große Freiheit. Auch wenn er sich auf der Suche nach einer Höhle mal in einen Kamin verirrt, total verrußt in der kalten Feuerstelle landet und in einem Wohnzimmer für Aufregung sorgt. Dann einfach Terrassentür auf und raus muss der Gast und rauf auf den Ast. Da kann er sich dann das Gefieder putzen: "Ku weit, Ku weit". (räu)