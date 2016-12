SWR sucht für Studio neuen Standort

Noch ist der Südwestrundfunk in der Wilhelm-Varnholt-Allee am Stadteingang untergebracht. Doch beim Sender heißt es, das Gebäude sei sanierungsbedürftig und entspreche nicht den Ansprüchen an ein modernes Studio.

Am Mittwoch lief zur Mittagszeit im Kurpfalz Radio der Smokie-Klassiker "Living Next Door to Alice". Künftig könnte es für den Südwestrundfunk "Living Next Door to Popakademie" heißen: Der Sender will sein Gebäude in der Wilhelm-Varnholt-Allee mittelfristig räumen und sucht eine neue Bleibe, die im Jungbusch liegen könnte.

"Denkbar wäre ein Standort in der Nähe der Popakademie", sagt auf Anfrage Gerhard Mandel, der stellvertretende Studioleiter und Kurpfalz-Radio-Chef. Nicht bestätigen will er, dass es sich um ein Tankstellen-Gelände in der Hafenstraße handeln soll: Noch sei kein Bauplatz gefunden, "es gibt da mehrere Optionen". Der Jungbusch als Musik-, Gründer- und Szeneviertel eigne sich zwar besonders. Aber auch andere Stadtteile kämen laut Mandel noch in Betracht. "Entscheidend ist, dass sich der SWR mit seiner Entscheidung für einen Neubau klar zum Standort Mannheim bekennt."

Kein Personalabbau geplant

Sein bisheriges Domizil am Stadteingang will der Sender nach Angaben des stellvertretenden Studioleiters aus zweierlei Gründen räumen: Zum einen sei das Gebäude nach mehr als 30 Jahren sanierungsbedürftig - "wir haben einige Auflagen, etwa beim Brandschutz". Zum anderen passten die Räumlichkeiten aber auch nicht mehr zu den Erfordernissen eines modernen Rundfunkstudios, das zahlreiche Kanäle multimedial bedienen müsse.

Ein Personalabbau sei mit dem geplanten Umzug nicht verbunden, betont Mandel. Bei den derzeit rund 80 in Mannheim beschäftigten Mitarbeitern solle es einstweilen bleiben. Nur im Zuge der "natürlichen Fluktuation" würden mittelfristig freiwerdende Stellen womöglich nicht mehr besetzt. "Durch die Digitalisierung hat sich natürlich auch bei uns etwa im technischen Bereich vieles geändert", so der Kurpfalz-Radio-Chef.

Zeitdruck hat der Sender bei seinen Umzugsplänen laut Mandel nicht. Im Etat des nächsten Jahres stehe erstmal nur ein größerer Betrag zur Planung des Neubaus. "2020 bis 2021 soll dann das neue Studio fertig sein." Als Eigentümer des bisherigen Gebäudes könne man auch über den Auszugstermin frei bestimmen. Was die Nachnutzung angeht, macht sich der stellvertretende Studioleiter keine Sorgen: "In der Lage ist das doch ein Filet-Stück."

Bei der Suche nach dem neuen Standort arbeite man mit der Stadt eng und vertrauensvoll zusammen, erklärt Mandel. Das wird auf der anderen Seite bestätigt: Man begrüße die Planungen des SWR, hier ein neues Studio-Gebäude zu errichten, sagt Monika Enzenbach, die Sprecherin von Oberbürgermeister Peter Kurz. "Das stärkt den Medienstandort Mannheim und auch die Metropolregion." Nach jahrelanger, vertrauensvoller Zusammenarbeit "unterstützt die Stadtverwaltung natürlich gerne den Sender auf der Suche nach einem geeigneten Gelände", so Enzenbach.

In jedem Fall dürfte es also noch dauern, bis sich die vielen Freunde des SWR-Sommerfestes an eine neue Umgebung gewöhnen müssen: Auch im nächsten Jahr werde wieder in der Wilhelm-Varnholt-Allee gefeiert, verspricht Mandel. "Der Termin 23. Juli ist fix, die Vorbereitungen laufen längst."

Von Steffen Mack