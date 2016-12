Friedlich das Feuerwerk von der Kurpfalzbrücke aus bestaunen - eine so entspannte Feier wie hier 2013 will die Polizei auch am Samstag ermöglichen.

Silvester in Mannheim:

Feuerwerk und ausgelassen feiernde Menschen, beides soll es auch in diesem Jahr an Silvester wieder geben. Doch einiges wird am Samstag doch anders sein als sonst - Polizei und Stadt rüsten beim Thema Sicherheit enorm auf. Mehr Polizisten und erstmals auch Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes werden im Einsatz sein. Für die Feiernden soll sich dennoch möglichst wenig ändern. Absperrungen gibt es keine - bis auf eine Ausnahme.

So wird die MVV als Eigentümerin des Wasserturms dort ähnlich wie bei Fußballgroßereignissen das Zugangstor schließen. Damit sind der große Treppenaufgang und die Empore tabu für die Feiernden. Es solle so vermieden werden, dass von oben Feuerwerkskörper herabgeworfen würden, "wir wollen aber auch manche übermütige Feiernden schützen", erklärte Erster Bürgermeister Christian Specht.

Flugblätter für Flüchtlinge

Grund für den deutlich stärkeren Einsatz als in den Vorjahren sind die sexuellen Übergriffe auf Frauen am Kölner Hauptbahnhof vor einem Jahr und der Lkw-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. "Es soll deutlich sichtbar sein, dass die Polizei vor Ort ist, etwa wenn sich jemand unwohl oder auch bedrängt fühlt", sagt Polizeisprecher Heiko Kranz. Im Idealfall solle die starke Präsenz dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu bedrohlichen Situationen komme. "Wir werden auch frühzeitig Menschen ansprechen und wenn nötig konkrete Verhaltenshinweise geben", sagt Kranz.

Gezielt an Flüchtlinge wendet sich die Polizei mit zwei Flugblättern. Eine Information dreht sich um den richtigen Umgang mit Silvesterfeuerwerk, das andere mit Namen "Für ein gutes Zusammenleben" um das Verhalten bei verschiedenen Brauchtumsveranstaltungen, darunter auch Silvester. Die Informationen wurden der Polizei zufolge in vier Sprachen an die Einrichtungen ausgegeben.

Bei allen Maßnahmen soll das Feiern möglichst wenig eingeschränkt werden. "Wir wollen die gute Stimmung an diesem Abend ja nicht kaputt machen", sagt Kranz, "im Gegenteil." Polizeipräsident Thomas Köber hatte in der vergangenen Woche nach dem Anschlag in Berlin allerdings an Besucher appelliert: "Wachsam sein und Polizisten sofort ansprechen, wenn einem etwas komisch vorkommt."

Auch wenn der Fokus darauf liegen soll, brenzlige Situationen zu verhindern: Die Stadt sorgt auch vor. Drei zusätzliche Rettungswagen seien in der Nacht im Einsatz, ein dritter Notarzt stehe zur Verfügung, zudem ist die Wasserschutzpolizei und ein Rettungsboot der DLRG auf dem Neckar an der Kurpfalzbrücke im Einsatz, das teilte der Erste Bürgermeister Specht auf Nachfrage mit. Die zehn städtischen Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes haben sich laut Specht indes alle freiwillig gemeldet. Sie besetzen zusammen mit Polizisten den Sicherheitscontainer am Paradeplatz und die Marktplatzwache. Zudem gehen sechs KOD-Mitarbeiter auch auf Streife, sie sollen vor allen Dingen als Ansprechpartner dienen. Um Straftaten zu verfolgen, haben sie keine Befugnis.

Kontrollen bereits Standard

"Wir sind gut vorbereitet", sagt Christian Specht, "und mit Sicherheit noch besser als in den Jahren zuvor." Seit Monaten werde über das Sicherheitspaket beraten, auch der zuständige Ausschuss des Gemeinderats wurde informiert.

Die Sicherheit an Silvester beschäftigt dabei nicht nur die Polizei, auch private Veranstalter kümmern sich um das Thema. "Wir haben da schon immer recht viel Security im Haus", sagt etwa Thorsten Riehle, Leiter des Capitols, "darum müssen wir auch jetzt nichts ändern." Taschenkontrollen seien Standard, um zu verhindern, dass Gäste Feuerwerkskörper mit ins Capitol nähmen. "Wir wollen, dass alle einen unbeschwerten Jahreswechsel feiern können - in der Hoffnung, dass das nächste Jahr friedlicher wird." (Heiko Brohm)