Erweiterter Taktverkehr in der Silvesternacht

Busse und Stadtbahnen der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) fahren in der Silvesternacht mit einem erweiterten Taktverkehr. Fahrgäste in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen können sich am 31. Dezember erst einmal nach dem regulären Samstagsfahrplan richten. Doch dann werden die Nachtlinien der erhöhten Nachfrage zum Jahreswechsel angepasst. An Neujahr gilt dann der gewohnte Sonntagsfahrplan. Die RNV kündigt für Mannheim folgende Fahrzeiten in der Nacht zum 1. Januar an:

Linie 1: Auf der Linie 1 wird der Nachtverkehr zwischen 0 Uhr und 4 Uhr auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet.

Linie 2: Die Nachtbusse fahren wie immer stündlich bis 4 Uhr, danach auf der Feudenheimer Seite alle 30 Minuten.

Linie 3: Sie wird im Nachtverkehr zwischen 0 Uhr und 4 Uhr auf einen 30-Minuten-Takt verdichtet.

Linie 4: Die Bahn verkehrt zwischen 0 Uhr und 4 Uhr im Stundentakt. Danach setzt der Sonntagsverkehr ein. Nachtschwärmer erreichen die letzte Fahrt nach Bad Dürkheim um 3.52 Uhr ab Hauptbahnhof sowie um 4 Uhr ab Berliner Platz. In Richtung Bad Dürkheim nimmt die Linie 4 ihren Betrieb wieder um 5.53 Uhr ab Hauptbahnhof sowie um 6 Uhr ab Berliner Platz auf. In Richtung Gartenstadt erfolgt die letzte Abfahrt ab Paradeplatz um 3.13 Uhr. Danach wieder um 4.18 Uhr ab Alte Feuerwache.

Linie 5 (OEG): Das Angebot der Linie 5 wird durch größere Fahrzeuge im 60-Minuten-Takt verstärkt.

Linie 6: Zwischen 0 Uhr und 4 Uhr verkehrt zusätzlich zwischen Berliner Platz in Ludwigshafen und Neuostheim eine Straßenbahn pro Stunde, sodass sich auf diesem Abschnitt zusammen mit der Nachtbuslinie 6 etwa ein 30-Minuten-Takt ergibt.

Linie 7: Zwischen 0 Uhr und 4 Uhr wird zusätzlich zwischen Berliner Platz und Vogelstang eine Straßenbahn pro Stunde eingesetzt, sodass sich auf diesem Abschnitt zusammen mit der Nachtbuslinie 7 nahezu ein 30-Minuten-Takt ergibt. Für Fahrgäste nach Feudenheim besteht der normale 60-Minuten-Takt durch den Nachtbus der Linie 7.

Linie 40: Ab Rheinau Karlsplatz fahren die Busse in Richtung Seckenheim um 1.27 Uhr, 1.57 Uhr, 2.57 Uhr und um 3.57 Uhr sowie ab Seckenheim Rathaus in Richtung Rheinau Karlsplatz um 1.48 Uhr, 2.18 Uhr und um 3.18 Uhr.

Linie 43/46: Die Busse verkehren ab Seckenheim Rathaus Richtung Friedrichsfeld - Neckarhausen - Seckenheim Rathaus um 2.18 Uhr und um 3.18 Uhr.

Linie 47: Ab Rheinau Bahnhof fahren die Busse in Richtung Rheinau Süd um 2.31 Uhr und um 3.31 Uhr.

Linie 51: Ab Sandhofen können Fahrgäste die Busse der Linie 51 in Richtung Schönau beziehungsweise Blumenau um 1.15 Uhr, 2.15 Uhr sowie um 3.15 Uhr nutzen. (Ab Schönau zehn Minuten später). Ab Blumenau fahren die Busse in Richtung Schönau und Sandhofen wiederum um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr und 2.30 Uhr.

Linie 61: Busse der Linie 61 verkehren ab Kurpfalzbrücke um 1.16 Uhr, 2.16 Uhr und 3.16 Uhr in Richtung Bonifatiuskirche. In der Gegenrichtung fahren die Busse ab Bonifatiuskirche in Richtung Kurpfalzbrücke um 1.24 Uhr und um 2.24 Uhr. tan

Infos auch: www.rnv-online.de