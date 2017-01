Stephan Christen - der Stadionschwätzer

"Ich bin der, der am längsten da ist - und habe alle überlebt", sagt einer, der bei den Waldhof-Heimspielen wie selbstverständlich immer dabei ist, an den aber kaum einer denkt, wenn am Jahresende Helfern und Ehrenamtlichen gedankt wird. Stephan Christen hat vor etwas mehr als 20 Jahren die Rolle des Stadionsprechers beim SV Waldhof übernommen. Seitdem hat er viele Spieler kommen und gehen sehen, auch die Vorstände haben in der Zwischenzeit mehrfach gewechselt.

Diese lange Zugehörigkeit gebe ihm an Spieltagen "weitgehend freie Hand, mehr noch werde ich oftmals gefragt, wie etwas zu präsentieren oder anzukündigen ist", sagt Christen über seine besondere Position. 1996 übernahm er das Stadionmikrofon beim Verein. Christen, der als DJ an Fasnacht stets die große Bühne hatte, wurde vom damaligen Marketing-Manager Frank Schlageter angesprochen, ob er seine Stimme nicht dem SV Waldhof im Carl-Benz-Stadion leihen wolle. Für den Mannheimer, der seit Bundesliga-Zeiten regelmäßig die Spiele der Blau-Schwarzen besuchte, stand außer Frage, diesen Job zu übernehmen. "Seitdem habe ich fünf Heimspiele verpasst, aus privaten Gründen oder Krankheiten", berichtet Christen, bei dem die Fans sofort, aber auch erst dann wissen, was ihnen fehlt, wenn er mal nicht da ist.

Besuch vom Trainer

"Als ich 2015 längere Zeit im Krankenhaus lag, kam auch der damalige Trainer Kenan Kocak vorbei und hat sich Instruktionen abgeholt", sagt Christen mit einem Augenzwinkern. Er ist der Mann, den die Fankurve braucht: Emotional, aber nicht übertrieben einpeitschend, humor- und respektvoll - und jemand, der das Herz am richtigen Fleck hat. Sehr beeindruckend war der Nachruf auf die Waldhof-Legende Walter Pradt, als Christen auf dem Rasen mit den Tränen zu kämpfen hatte.

Auch sportlich gab es einige triste Momente - wie die vielen Jahre in der Oberliga unter spärlichen Zuschauerzahlen. Aber auch die großen, an die er sich auch heute noch gerne erinnert: "Das Highlight war das DFB-Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen 1999." Damals siegte der SV Waldhof in der Verlängerung mit 3:2 und zog anschließend das Los FC Bayern München. Über die Jahre haben sich für Christen viele Freundschaften entwickelt. Mit Dariusz Pasieka, Uwe Rapolder, Attila Birlik und Rüdiger Rehm pflegt er auch heute noch regelmäßigen Kontakt. Mit Günter Sebert war "der Stadionschwätzer", wie er sich selbst bezeichnet, groß geworden, da er mit dessen Sohn gemeinsam auf der Vogelstang aufgewachsen ist.

Sein "Arbeitstag" beim SV Waldhof beginnt schon morgens in seinem Darmstädter Zuhause, wo er sich über den Gegner in Statistiken und Bilanzen schlaumacht. Im Stadion selbst ist er bereits zwei Stunden vor Spielbeginn. "Man bespricht sich mit der Vereinsführung, trifft eine Musikauswahl, hält ein Schwätzchen mit den Spielern und trifft sich mit den Fans am Fan-Container auf ein Bierchen", erzählt er. 30 Minuten vor dem Anpfiff ist Christen auf dem Rasen und moderiert von dort. 18 Jahre lang leitete er nach dem Spiel auch die Pressekonferenz, inzwischen moderiert er stattdessen den VIP-Talk im Business-Club. Zwei Stunden nach Spielende ist auch sein "Arbeitstag" beendet.

Konstante des Vereins

Bei Familienfeiern kommt Christen nicht umhin, seine Leidenschaft für den SVW explizit zu betonen, denn sein Schwager ist der Vizepräsident des SV Darmstadt 98. Und noch etwas macht Christen zum waschechten Waldhöfer: Offerten der TSG Hoffenheim und der Adler Mannheim, dort jeweils Stadion- oder Hallensprecher zu werden, lehnte er ab. Für ihn kann nichts dieses "Riesenhighlight", wie er selbst betont, ersetzen, zum Vereinslied im Carl-Benz-Stadion vor die Fankurve zu laufen. (wy)