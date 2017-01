Pflegebranche sucht dringend Arbeitskräfte

Im Pflegebereich werde "besonders händeringend nach Arbeitskräften gesucht", so die Arbeitsagentur in ihrem Monatsbericht.

Der Dezember hat den Trend des Jahres 2016 bestätigt: Die Entwicklung auf dem Mannheimer Arbeitsmarkt ist weiterhin positiv, die Arbeitslosenquote im vergangenen Monat auf 5,3 Prozent gesunken. 8502 Menschen waren im Mannheimer Agenturbezirk arbeitslos gemeldet - 150 weniger als im Vormonat und 356 weniger als im Dezember 2015. "So hat sich das Jahr noch nie verabschiedet", sagte Ulrich Manz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur, als er die aktuellen Zahlen vorstellte. In der Tat war die Dezember-Quote in den vergangenen 30 Jahren noch nie so gering.

Generell herrscht auf dem Arbeitsmarkt große Bewegung: Im gesamten Jahr 2016 verzeichneten Arbeitsagentur und Jobcenter 32 854 Menschen, die sich neu als arbeitslos meldeten - gleichzeitig konnten aber auch 33 321 ihre Arbeitslosigkeit im abgelaufenen Jahr beenden. Die Zahl der freien Stellen (3079) ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat zwar um mehr als 900 gesunken, bleibt aber auf einem hohen Stand. Das sei immer noch ein Effekt, der auf die Eröffnung des Einkaufszentrums Q6/Q7 zurückgeht, erklärt Gerhard Grieshaber, Pressesprecher der Arbeitsagentur.

Betrachtet man die Jahresdurchschnittswerte für 2015 und 2016, so ist die Arbeitslosenquote in Mannheim von 6,0 im Vorjahr auf den Schnitt von 5,7 Prozent 2016 gefallen - während die Quote für Baden-Württemberg bei 3,8 Prozent verharrte. Im Vergleich zum gesamten Bundesland hat sich Mannheim also positiver entwickelt, was aber auch mit der Verteilung von Flüchtlingen zu tun haben könnte: Anerkannte Asylbewerber, die arbeiten dürfen, tauchen inzwischen auch in den Statistiken der Arbeitsagenturen auf. Da Mannheim als Standort großer Erstaufnahmeeinrichtungen aber bisher nur wenige Flüchtlinge dauerhaft unterbringt, spielt das Thema hier nicht die gleiche Rolle wie im Rest des Landes. Mannheim als traditioneller Industriestandort befindet sich beim Thema Arbeit mitten in einem Veränderungsprozess, die Statistik von 2016 zeigt das besonders deutlich. "Wir erleben einen Strukturwandel", erklärt Ulrich Manz: weg von der Produktion, hin zur Dienstleistung. Die Zahl der Beschäftigten in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie ist zwischen Juni 2015 und Juni 2016 in Mannheim um 499 gesunken, im verarbeitenden Gewerbe um 516. Dagegen hat die Zahl der Stellen in den sogenannten sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel Handel und Versicherungen) um 778 zugenommen, in Heimen und im Sozialwesen um 421.

Der Pflegebereich gehört laut Manz zu den Branchen, die besonders händeringend nach Arbeitskräften suchen. Regina Hertlein, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands Mannheim, kann das bestätigen. "Qualifizierte Pflege-Fachkräfte, die auch menschlich geeignet sind, werden eigentlich immer gesucht." Zwar bildet die Caritas pro Jahr 30 Menschen in ihren Pflegeheimen und andere Einrichtungen aus. Wenn unter dem Jahr Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen, habe man aber Schwierigkeiten, die Stellen so besetzen, so Hertlein. Die Caritas-Chefin wirbt daher auch für eine Tätigkeit in dem Bereich: "Das sind zukunftsorientierte Arbeitsplätze mit guten Aufstiegschancen."

Jetzt nach Ausbildung schauen

Als wichtiges Thema für 2017 hat sich die Mannheimer Arbeitsagentur die Vermittlung von Menschen mit Behinderung auf die Fahnen geschrieben. "Wir wollen noch stärkere Anreize schaffen, dass sich Arbeitgeber diesen Personen widmen", erklärt Ulrich Manz. Er hofft, dass sich mehr Unternehmen dem Thema öffnen: Es gebe zahlreiche Unterstützungsprogramme, mit denen zum Beispiel behinderte Menschen in ihren ersten Wochen im Betrieb begleitet werden.

Zudem rufen die Arbeitsvermittler gerade auch junge Menschen auf, sich schon jetzt Gedanken über die berufliche Zukunft zu machen: Auch wenn das Ausbildungsjahr erst im Spätsommer beginnt - es sei bereits sinnvoll, sich beraten zu lassen, so Bereichsleiterin Anna Melchior. Denn wer sich jetzt auf die Suche macht, kann noch in der gesamten Bandbreite der Ausbildungsberufe fündig werden. "Für die beliebten Branchen beginnt jetzt die heiße Phase.