Pakete für vermeintlichen Nachbarn kommen teuer

Betrugsmasche / Fall in Mannheim:

Mahmut Turan hat schon öfter Pakete für seine Nachbarn entgegengenommen. Deshalb stutzt er auch nicht, als er eine Sendung für "Robert Hansen" annimmt - einen Namen, den er überhaupt nicht kennt. Erst Wochen später kommt heraus: Der Mannheimer Gastronom ist in eine neue Betrugsmasche verstrickt worden, die in der Quadratestadt bisher noch nicht verbreitet ist.

Fangen wir von vorne an: Turan, der in den H-Quadraten das Café Riz betreibt, denkt sich zunächst nichts dabei, als innerhalb von einer Woche der Paketbote gleich drei Lieferungen für Robert Hansen abgibt. Es läuft ja auch immer reibungslos: Das Paket kommt an, kurz danach ruft "Herr Hansen" übers Festnetz an und fragt, ob sein Sohn die Lieferung nun abholen könne. Alles gut.

Bis zu dem Tag, als Turan plötzlich Post von einem Versandhaus bekommt. Aus dem Schreiben erfährt er, dass es keinen Herrn Hansen unter der genannten Lieferanschrift gibt und nicht klar ist, an wen die Waren im Wert von 327,26 Euro nun gegangen sind. Irritiert wendet sich Turan an die Polizei. Doch die Beamten können nichts tun. "Halten Sie den Mann beim nächsten Mal fest und rufen Sie uns an!", raten sie dem Gastwirt.

Und genau das passiert wenige Tage später. Wieder erreicht ein Hansen-Paket das Café Riz, doch diesmal klingelt nicht das Telefon. Eine Frau mit Kind läuft direkt im Lokal auf, um mal rasch die Post abzuholen. Turan gibt an, das Paket holen zu müssen und informiert umgehend die Polizei. In der Zwischenzeit taucht ein Mann im Lokal auf und die Frau verschwindet.

Gäste halten Unbekannten fest

Weil Turan auch seine Gäste sensibilisiert hat, steht der Unbekannte unter Beobachtung. Als er schließlich unauffällig türmen will, wird er von vier Leuten festgehalten. Gut eine Viertelstunde lang gibt es ein lautstarkes Gerangel, bei dem der Verdächtige vehement versucht, sich zu befreien. Dann kommt endlich die Polizei. "Alleine hätte ich es nicht geschafft, den Mann festzuhalten", erzählt Mahmut Turan. Die Beamten nehmen noch im Café Riz die Daten des Verdächtigen auf. Es handelt sich um einen 36 Jahre alten Polen mit Wohnsitz in Mannheim. Es gibt keinen Anlass für die Polizei, den Mann festzuhalten. Zu dem Vorwurf des Betrugs schweigt er, will demnächst bei der Polizei mit seinem Anwalt eine Aussage machen. Auch über seine angebliche Ehefrau verliert er kein Wort. "Wir haben wegen Betrugs Anzeige erstattet", berichtet Polizeipressesprecher Heiko Kranz auf "MM"-Anfrage, konkret gegen diesen Mann, aber auch gegen Unbekannt, weil wir den Namen der Frau nicht kennen."

Bei den Beamten herrscht wenig Zweifel daran, dass der 36-Jährige die Ware - Goldketten und eine Jacke - bewusst an eine nicht existierende Person schicken ließ, um sie dann anonym abzugreifen. Der Mannheimer Polizei ist diese Betrugsmasche zwar aus anderen Städten bekannt, "aber hier gab es das in der Form bisher noch nie", berichtet Kranz. In der Quadratestadt seien aber andere Arten des Paketbetrugs angezeigt worden. "Wir kennen zwei Varianten: Einmal das Bestellen zu nicht existierenden Personen und das direkte Abgreifen beim Postboten", erklärt Kranz, "zum anderen das Liefern zu Packstationen. Dazu besorgen sich die Täter auf betrügerische Art eine Identifikations-Nummer, die auf einen fremden Namen registriert ist."

Der Schaden des aktuellen Falls hält sich offenbar noch in Grenzen, die zu erwartende Strafe für die mutmaßlichen Betrüger vermutlich auch. In diesen Tagen wird alles an die Staatsanwaltschaft übergeben. Sie entscheidet, ob es einen Strafbefehl, eine Verhandlung oder eine Verfahrenseinstellung gibt.

Mahmut Turan jedenfalls nimmt keine Pakete mehr für Nachbarn an, die er nicht kennt. Im Nebenhaus entdeckte er kürzlich an dem Klingelschild einer nicht bewohnten Etage einen Aufkleber. "Hansen" stand da handschriftlich drauf . . . Doch den kann man wohl nun getrost entfernen. (Angela Boll)