Ärger um Kinderhaus-Standort

Von unserem Redaktionsmitglied

Eva Baumgartner

Das von der Stadt Mannheim geplante Kinderhaus in der Wilhelmswörthstraße ganz im Westen des Stadtteils Sandhofen sorgt bei Bürgern und Politikern für Frust. Im Bezirksbeirat hatte Marco Spies vom Baukompetenzzentrum der Stadt angekündigt, dass der Neubau nach einer Machbarkeitsstudie auf dem abgelegenen städtischen Grundstück nahe des Vereinsheims der Aurelia entstehen soll. Je nach Mittelbereitstellung sei die Fertigstellung 2019 oder 2020 geplant. Die Investitionskosten betragen rund drei Millionen Euro.

Der Standort sorgt bei den Politikern vor Ort für Kopfschütteln: "Wir freuen uns zwar, dass die Stadt Geld in die Hand nimmt, aber durch die Lage am Ortsrand und den Feldweg ist eine Zufahrt über die Wilhelmswörthstraße fast nicht möglich", gibt Bezirksbeirat Frank Loreth (CDU) zu bedenken. Er schlägt vor, eine Zufahrt über die Groß-Gerauer Straße in die Überlegungen einzubeziehen. Die Straße zum Grundstück neben der alten Tabakscheune, die im Stadtteil "Duwagscheier" genannt wird, ist so schmal, dass noch nicht einmal ein Gehweg vorhanden ist.

Bezirksbeirätin Martina Klein (CDU) wundert sich, dass bei der bestehenden Kita in der Groß-Gerauer-Straße keine Erweiterung möglich sei, beispielsweise durch einen Anbau. Olga Walther vom städtischen Immobilienmanagement erklärt, dass sich die Stadt eineinhalb Jahre lang bemüht habe, einen geeigneten Platz zu finden. Der Standort der bestehenden Kita in der Groß-Gerauer-Straße sei aber nicht infrage gekommen: "Dieser ist nicht für eine soziale Nutzung vorgesehen", so Walther. Es gebe keine rechtliche Sicherheit. Zudem habe die Stadt weitere zwölf Grundstücke geprüft, die aber alle aufgrund ihrer Größe oder der fehlenden Barrierefreiheit nicht gepasst hätten.

Aus der Bürgerschaft meldet sich der Sandhofener Michael Keller zu Wort: "Von 60 Kindern werden sicher 50 mit dem Auto gebracht, weil die Eltern anschließend weiter zur Arbeit fahren. Aber die Straße ist eine Sackgasse, wie soll das denn gehen?" Hans Betz sagt, dass drei Stellplätze viel zu wenig seien. Am Weg gebe es zudem kaum Möglichkeiten, seinen Wagen abzustellen. Anwohner Gerd Wieland gibt zu bedenken, dass der nahe gelegene alte Tabakschuppen keineswegs stabil sei und für die Kinder eine Gefahr darstelle. Auch ein Krankenwagen käme sicher nicht einfach durch die enge Straße.

Selbst Sitzungsleiter und Stadtrat Konrad Schlichter (CDU) kann sich seine Verwunderung über den Standort nicht verkneifen: "Ich habe das Grundstück wirklich suchen müssen, und als ich es endlich gefunden habe, habe ich mich gefragt, ob noch alle klar im Kopf sind und warum nicht die Kita in der Groß-Gerauer Straße optimiert wird." Er sieht am bisherigen Kita-Areal keineswegs baurechtliche Hindernisse bei einer Erweiterung. Stadtrat Roland Weiß (ML) prognostiziert, dass drei Millionen Euro für die Maßnahme nicht ausreichen werden.

In Sandhofen gibt es für unter Dreijährige derzeit 20 Betreuungsplätze mit bis zu 35 Stunden pro Woche sowie weitere 52 Ganztagesplätze - das entspricht einem Ganztagesanteil von rund 72 Prozent und laut Stadt auch der Nachfrage. Im Bereich der über Dreijährigen sieht die Lage aber anders aus: Hier sind zurzeit etwa 38 Prozent der Plätze Ganztagesangebote. "Das ist deutlich zu wenig", räumt die Stadt in ein. Die Plätze im neuen Kinderhaus sollen deshalb durchweg als Ganztagsangebot zur Verfügung stehen.