Vesperkirche mit 431 Essen eröffnet

Marion Sonntag bringt mit einem strahlenden Lächeln das Gulasch an die Tische in der Vesperkirche. Das Essen haben die Meisterköche von der "Feinschmeckerchuchi" zubereitet - hier (v.r.) Bernd Otto, Eugen Kettemann und Bernd Schneider. © RT

"Mir hat es sehr gut geschmeckt, wie jedes Jahr", sagt Erika und lächelt zufrieden. Seit zehn Jahren ist die Eröffnung der Vesperkirche in der Citykirche Konkordien für die Feudenheimerin der Höhepunkt der ersten Januarwoche. "Ich habe nur ein kleines Einkommen, die Vesperkirche hilft mir, meine Haushaltskasse zu entlasten." Viermal die Woche wird sie bis einschließlich 5. Februar mit der Straßenbahn in die Stadt kommen. Aber nicht nur das günstige und gute Mittagessen, das ihr hier serviert wird, zieht sie in die Vesperkirche. "Man trifft Bekannte und kann sich unterhalten." Auch die Seele braucht schließlich Nahrung. Die gibt es in der Konkordienkirche reichlich. Insgesamt 431 Essen haben die ehrenamtlichen Helfer den Gästen zur Eröffnung der 20. Mannheimer Vesperkirche serviert.

"Altersarmut immer größer"

"Wir hatten schon befürchtet, dass es heute knapp werden könnte. Es war deutlich mehr los als sonst zum Auftakt", sagt Bert Schreiber, der mit seiner "Feinschmeckerchuchi" bereits zum neunten Mal das Eröffnungs-Menü zaubert. Zum Jubiläum haben die zwölf Köche der Vesperkirche ein Szegediner Gulasch mit Semmelknödeln spendiert und ein Vanille-Kirsch-Dessert. Bereits am Vorabend haben die Meisterköche mit den Vorbereitungen begonnen, in der MVV-Küche dann 85 Kilo Rindfleisch, 40 Kilo Sauerkraut und 25 Kilo Zwiebeln verarbeitet sowie 900 Semmelknödel gerollt. Und pünktlich am heutigen Dreikönigstag um 11 Uhr haben die ehrenamtlichen Helfer begonnen, das Essen an die Gäste zu servieren.

Die sitzen in Gruppen zusammen an den Tischen, nicht jedem sieht man an, dass es wohl auch schon bessere Tage gab. Diejenigen, bei denen die finanzielle Not noch nicht ganz so groß ist, zahlen vier Euro für das Mittagessen. Wer weniger hat, gibt einen Euro. Und auch die völlig mittellosen Gäste müssen nicht hungern, sondern bekommen mit einem freundlichen Lächeln ein Essen serviert. Kalte und warme Getränke gibt es kostenlos dazu.

"Die Gäste, die zu uns kommen, sollen sich fühlen wie in einem Restaurant. Deshalb bedienen wir sie ja auch. Wir geben ihnen damit ein Stück Selbstwertgefühl zurück", sagt Ingeborg Schmidt, die seit 20 Jahren als Ehrenamtliche dabei und damit eine Helferin der ersten Vesperkirchen-Stunde ist. "Die Altersarmut wird immer größer", so Schmidt. Und offenbar nicht nur die. Auch die Einsamkeit im Alter scheint zuzunehmen.

Davon betroffen ist wohl auch eine sehr gepflegt aussehende Frau, die in einer Damen-Runde sitzt und nach dem Essen noch plaudert. Was gibt ihr die Vesperkirche? Es sei nicht nur die warme Mahlzeit für kleines Geld. "Ich komme auch hierher, damit ich nicht verkümmere. Man kann ja nicht immer nur Fernsehen schauen, alleine in der Wohnung", sagt sie. Die Kinder leben im Ausland, der Partner ist verstorben. Hier erfährt sie menschliche Nähe und Ansprache.

Neben ihr sitzt Christa. Sie kommt aus der Neckarstadt in die Citykirche - seit 20 Jahren. "Die Pfarrerin ist so nett. Und die Bedienungen sind einfach klasse!" Dann kommt auch noch eine echte Prinzessin zu Besuch. Plötzlich steht Kim I. vom Hause Fody's auf der Bühne und hält eine Ansprache. Sie ist die erste Stadtprinzessin, die der Vesperkirche ihre Aufwartung macht und Pfarrerin Ilka Sobottke gleich einen Prinzessinenorden für deren Engagement überreicht.

Winterjacken gesucht

Kurz vorm Ende des ersten Tages hat auch noch Rafael ein Menü vor sich. "Ich bin froh, dass ich etwas zu essen bekommen habe. Ich habe gar nichts, ich lebe von der Hand in den Mund", erzählt der 42-Jährige. Momentan ohne festen Wohnsitz, hangelt sich der dünne Mann von einer Übernachtungsgelegenheit zur nächsten. "Für heute Nacht habe ich noch keinen Schlafplatz." Für ihn und all diejenigen, denen es genauso geht, wünscht sich Pfarrerin Ilka Sobottke Schlafsäcke und warme Winterkleidung. "Wir freuen uns, wenn wir auch solche Spenden bekommen. Die Sachen können direkt bei uns in der Vesperkirche abgegeben werden", so die Pfarrerin. Die Not hört nicht beim Essen auf. (pet)