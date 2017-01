Vielfältige Stadt in Bewegung - rund 8000 Gäste

Frank Seidenstricker wollte es genau wissen: "Mir kam diese Laufmaschine immer ziemlich wackelig vor", sagt der Ingenieur. "Wegen der merkwürdig geformten Lenkstange." Zusammen mit Ehefrau Christine und den Kindern Elias, Michelle und Leander probierte Seidenstricker das Urfahrrad beim Neujahrsempfang der Stadt aus. Roland Zencher vom Technoseum hatte einen Nachbau des hölzernen Fahrzeugs, mit dem Karl Drais 1817 Geschichte schrieb, an den Stand des Hauses in den Alban-Berg-Saal mitgebracht.

Rund 8 000 Mannheimerinnen und Mannheimer waren am Sonntag im Laufe des Tages in den Rosengarten gekommen, um sich bei etwa 250 Vereinen, Institutionen und öffentlichen Einrichtungen umzuschauen, Freunde und Bekannte zu treffen und neue Kontakte zu knüpfen. In allen Foyers und Sälen des Kongresszentrums gab es Info-Stände, Gespräche, Bühnenprogramm, Tanz und Musik.

Beim Festakt im bis auf den letzten Platz besetzten Mozartsaal gaben Musiker um Söhne-Mannheims-Chef Michael Herberger eine Kostprobe des neuen Fahrrad-Musicals "Die treibende Kraft", Studenten der Popakademie präsentierten Elektropop, und das Tanzensemble des Nationaltheaters zeigte "Move" von Zoe Keating.

Oberbürgermeister Peter Kurz, der in seiner Neujahrsansprache vor allem vor den Gefahren des Populismus warnte, unterstrich aber auch die positive Entwicklung der Stadt zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, wo Mannheim die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit 30 Jahren aufzuweisen habe. Zugleich machte er deutlich, dass die Armutsbekämpfung trotz guter Wirtschaftszahlen ein drängendes Problem bleibe. Mehr demokratische, gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe für alle, ebenso Bildung für alle, Integration in den Arbeitsmarkt und die Förderung junger Familien seien die Ansätze im Kampf gegen die Armut. Land und Bund, so der Chef der Stadtverwaltung an die Adresse der Mannheimer Landtags- und Bundestagsabgeordneten, müssten hier mehr tun.

Langanhaltender Applaus

Langanhaltenden Applaus erhielt auch die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Verena Bentele, die auf erfrischende und sympathische Weise für eine barrierefreie Gesellschaft und für die Inklusion von Menschen mit Behinderung warb. Ähnliche wie der Hafermangel vor 200 Jahren Anstoß für Karl Drais zur Erfindung der Laufmaschine war, könne die Inklusion heute Anstoß für gesellschaftliche Innovationen sein, sagte die erfolgreiche Paralympics-Sportlerin.

Apropos Sport: Zahlreiche Vereine präsentierten sich auf Ebene 2 des Kongresszentrums. Soziale Einrichtungen, Jugendorganisationen und Kulturinstitutionen zeigten die Vielfalt der Stadt. Die Sonderpräsentation "Mobilität" bot einige Ausblicke auf das Fahrradjubiläum im Juni: Beim "Monnem Bike"-Stand der Geschäftsstelle Fahrradjubiläum konnte man schon mal die Fahrradtheken ausprobieren, die in der Innenstadt aufgestellt werden sollen: "Super Idee", fanden Marietta und Kai Wagner, die sich auch gleich die neuen "Monnem Bike"-Fahrräder betrachteten, die zum Radgeburtstag - allerdings als exklusive Edition - angeboten werden.

Derweil traten Dorothee und Klaus Senft kräftig in die Pedale, um die Mini-Flitzer einer Carrera-Bahn anzutreiben. Das Radjubiläum, so die Botschaft von "Monnem Bike"-Mitarbeiterin Kirsten Baumbusch und Freiwilligenbetreuer Volker Schwarzwälder, macht vor allem jede Menge Spaß. Den hat auch Familie Seidenstricker. Alle fünf sind restlos begeistert von der historischen Laufmaschine des Technoseums: "Spektakulär, dass man damit hier selbst fahren darf!"

Sonderseiten im Lokalteil