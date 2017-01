Prozess um brutalen Überfall

Die Tat ist an Brutalität kaum zu überbieten: Mit einem drei Zentimeter dicken Kabel schlägt ein Unbekannter im Februar 2011 einem Mannheimer Schrotthändler von hinten brutal auf den Kopf. Das Opfer sackt bewusstlos zusammen, liegt bereits am Boden, als es mit weiteren Schlägen traktiert wird. Schließlich fesselt der Täter den Schwerverletzten, klebt dem 69-jährigen Mann Mund und Nase zu, so dass er kaum Luft bekommt, lässt ihn bei Temperaturen von minus drei Grad im Hof des Schrotthandels liegen und haut ab. Ohne Beute.

Sechs Jahr später hat nun am Mannheimer Landgericht der Prozess gegen einen 38-Jährigen aus Bosnien-Herzigowina begonnen. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass er der unbekannte Täter von damals ist. Im vergangenen Jahr war er der Polizei in Speyer aufgefallen und musste eine Speichelprobe abgeben. Während dieser Ermittlungen stellte sich heraus, dass seine DNA mit den nach dem Überfall im Schrotthandel gesicherten Spuren übereinstimmt. Wegen versuchten Mordes steht der 38-Jährige jetzt vor Gericht - und schweigt. Zumindest zu dem schwerwiegenden Vorwurf der Staatsanwaltschaft möchte der Mann sich zunächst nicht äußern, das erklärt Verteidiger Thomas Dominkovic.

Was der Angeklagte jedoch bereitwillig erzählt, ist sein Lebenslauf. In Bosnien-Herzigowina in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, besuchte er bis zum Kriegsausbruch 1992 die Schule. "Dann durchlebten wir viele Torturen", so beschreibt der Angeklagte die Jahre im Ausnahmezustand, "aber wir haben es überlebt." Wortkarg präsentiert sich der große, hagere Mann mit den kurzen dunklen Haaren im Gerichtssaal. Zurückhaltend, fast scheu beantwortet er in aller Kürze die Fragen des Vorsitzenden Ulrich Meinerzhagen. Er berichtet, wie er nach dem Krieg die Schule beendete und sich dann zum Kellner ausbilden ließ, wie er im Jahr 2000 zum ersten Mal heiratete, Vater wurde und wie im Jahr 2010 die Ehe zerbrach. Nur eine Frage beantwortet er nicht: "Warum haben Sie sich von Ihrer Frau getrennt?", will Meinerzhagen wissen. "Das möchte ich nicht sagen", murmelt der Angeklagte, "dafür schäme ich mich."

Der Vorsitzende belässt es dabei und erfährt, dass der 38-Jährige 2011 nach Slowenien zog - zu seiner neuen Freundin, die bald seine zweite Frau wurde. Vor etwa einem Jahr kam die gemeinsame Tochter auf die Welt. Vor Kurzem habe er in Slowenien ein Restaurant eröffnet, doch dann klickten die Handschellen, und der 38-Jährige landete in Deutschland in Untersuchungshaft. Nichts spricht dafür, dass der Angeklagte in irgendeiner Weise eine Verbindung zu dem Opfer des Überfalls haben könnte, kein Wort verliert der 38-Jährige über seine mutmaßlichen Ausflüge nach Deutschland. Nur, dass zu Hause bei seiner Frau und dem Kind das Geld knapp ist und das Restaurant nun geschlossen werden musste - das erfährt man.

In Begleitung seiner Anwältin Sabrina Hausen tritt am Nachmittag schließlich das Opfer in den Zeugenstand. Der Mannheimer Schrotthändler ist jetzt 75 Jahre alt, obwohl er bereits mehrmals überfallen wurde, führt er den Betrieb noch weiter. "Ich weiß nur noch, dass ich auf dem Gabelstapler saß, als mich von hinten ein Schlag traf", sagt der Mann. Wie er bei eisigen Temperaturen gefesselt im Hof lag, bis ein Nachbar ihn rettete, wie Ärzte über Wochen hinweg seine schwersten Verletzungen behandelten, die Polizei ihn am Krankenbett befragte, fieberhaft nach Hinweisen suchte - "daran kann ich mich nicht erinnern". Das Schädelhirntrauma, die Gehirnblutungen, die Schädelfrakturen, die vielen offenen Wunden - alles vergessen. Was für ein Segen für den gebrechlichen Zeugen, der offensichtlich keinen Groll hegt.

Am Mittwoch, 18. Januar, wird die Verhandlung fortgesetzt. (Angela Boll)