Stadt freut sich über Lösung für Segmüller

Bislang ist noch unklar, wer die Gewerbefläche in der Seckenheimer Landstraße nach dem Umzug nutzen wird.

In Neuostheim wäre eine Erweiterung nicht möglich gewesen - deshalb zieht Segmüller ins Benjamin Franklin Village. Die Wirtschaftsförderung ist sehr froh, dass sie dem Einrichtungshaus dieses Angebot machen konnte, wie Wolfgang Miodek betont.

"Das Möbelhaus ist ein Bestandsunternehmen, das sich modernisiert und marktgemäß umbauen will, dem stehen wir natürlich unterstützend bei", sagte Miodek dem "MM". Die Stadt habe Segmüller schon viele Jahre bei der Suche nach einem geeigneten Standort unterstützt, denn eine Erweiterung sei lange in Planung gewesen.

Da Um- und Ausbauarbeiten in Neuostheim jedoch sehr kompliziert gewesen wären und etwaige Genehmigungen nicht erteilt werden konnten, wurde nach einer geeigneten Ausweichfläche gesucht.

Die wurde mit dem Columbus-Quartier im Benjamin Franklin Village (BFV) in Käfertal gefunden. Hier will Segmüller neue Räume eröffnen. Das Columbus-Quartier dient derzeit noch als Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge, soll jedoch ab 2019 neu bebaut werden. Bereits im Dezember 2015 war bekannt geworden, wer die Investoren für das Quartier sein werden (wir berichteten). Neben dem Möbelriesen investiert auch Bauhaus. Weitere Interessenten gibt es laut der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft MWSP bislang nicht. Weil die Fläche ohnehin erst in zwei Jahren zur Verfügung steht, kann Segmüller zu Bauplänen oder einem Zeitrahmen noch keine Auskunft geben.

Aus Sicht von Miodek ist das Columbus-Quartier "auch aus logistischen Gründen" eine gute Lösung. "Für An- und Auslieferungen benötigen die Lkws schließlich genügend Platz zum Rangieren." Für das bisherige Segmüller-Gebäude gebe es noch keine genauen Pläne. Sicher sei aber, dass es keinen Einzelhandel beherbergen werde. jor