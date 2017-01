Spanier schreibt Ode an Mannheim

Der Spanier Manuel Pimienta Lorenzo lebt seit fünf Jahren in Mannheim. Der gelernte Koch arbeitet in der Quadratestadt mittlerweile allerdings als Modeberater. Er beobachtet die Welt und schreibt darüber. © swk

Manchmal schlägt das Leben überraschende Haken. Manuel Pimienta Lorenzo hat über diese Haken schon einige Gedichte geschrieben. Traurige und schöne, melancholische und heitere. Der 33-Jährige schreibt aus Erfahrung - in seinem Leben gab es schon einige überraschende Wendungen. Mannheim gehört dazu. Dass er mal hier lebt, war nie geplant. Erst recht nicht, dass er sich so in diese Stadt verliebt, dass er für seine Heimatzeitung in Spanien mal eine Ode an Mannheim verfasst. Und dass er nun unserer Zeitung deshalb ein Interview gibt, erstaunt ihn sehr. Denn nicht er hat seinen Text an den Mannheimer Morgen geschickt, sondern Yvonne Grimmer. Die Neckarauerin bekam die "Oda a Mannheim" von ihrem ehemaligen Au-pair Isabel Bento Bilbao zugeschickt, die den Text in der Zeitung von Lora del Río, Lora Información, gelesen hat.

"Ich war beeindruckt, dass der 'Ruhm' Mannheims bis nach Südspanien vorgedrungen ist", erzählt Grimmer. Und da sie selbst Wahl-Mannheimerin ist und genauso von der "Offenheit und Freundlichkeit" der Menschen hier schwärmt wie Manuel in seinem Text, hat sie ihn an die Redaktion weitergeleitet.

Schokogeruch und Kaninchen

Jeden Monat schreibt Manuel eine Kolumne für Lora Informació - "über das, was mich bewegt", erzählt er. Und im November schrieb er über Mannheim. Über die Stadt, in der er Liebe und Schmerz erlebt hat, die ihm viel gegeben und viel genommen hat. So lauten, frei übersetzt, die ersten Zeilen. Er lobt die Gastfreundschaft der Stadt und schreibt über die vielen Nationalitäten, die hier zusammen leben, über Glühwein im Winter und Grillen am Neckar im Sommer, Schokoladengeruch und Kaninchen. In die Ode flossen all seine Beobachtungen und Gefühle der vergangenen fünf Jahre. "Ich wollte einfach 'Danke' sagen."

2005 war Manuel zum ersten Mal in Deutschland, zur Biennale in Berlin. "Die Stadt hat mich beeindruckt, ich wollte später unbedingt dort leben." Drei Jahre später trifft die Finanzkrise Spanien mit voller Wucht. Die Jugendarbeitslosigkeit steigt und steigt. Auch Manuel, gelernter Koch, findet zwei Jahre lang keinen Job. Immer mehr seiner Freunde verlassen das Land, versuchen ihr Glück im Ausland. Schließlich beschließt auch er zu gehen.

Statt Berlin wird es ein Dorf bei Heidelberg, über Verwandte hat er die Aussicht auf einen Job in einem Restaurant. Mit 600 Euro, einem Koffer und keinem einzigen Wort Deutsch macht er sich auf den Weg. "Völlig naiv", sagt er. "Sowas würde ich heute nicht mehr machen."

Den versprochenen Job gab es nicht. "Ich kam im März an und dann wurde mir gesagt, dass ich erst im September anfangen kann." Manuel wollte jedoch sofort arbeiten und fand einen Job als Tellerwäscher in einem Mannheimer Restaurant. Er freundete sich mit dem Küchenchef an, der schnell bemerkte, dass Manuel mehr konnte. "Ich wurde Küchenhilfe, etwas später dann Koch", erzählt er. Doch nur wenige Monate später starb der Küchenchef, sein Freund, an Krebs. Der 33-Jährige hält inne, sucht nach den richtigen Worten. "Das hat mich schwer getroffen." Etwa zur gleichen Zeit erkrankte auch seine Mutter. "Ich hatte eine Krise", erinnert sich Manuel. "Ich habe alles in Frage gestellt. Warum ich in Deutschland bin, allein, so weit weg von meiner Heimat."

Gedanken als Gedichte

Er schrieb seine Gedanken auf, formte sie in Gedichte. Das Schreiben half ihm. Schon als Kind, erzählt Manuel, verfasste er kurze Texte. "Vor allem über den Mond und wie man zu ihm fliegen kann." Der 33-Jährige lacht. Später schrieb er Rap-Songs, beschäftigte sich mit Graffiti, mit expressionistischer Malerei und studierte Bildhauerei. "Die Kunst gehört für mich zum Leben dazu - wie Atmen", sagt er. Anfang des Jahres 2016 veröffentlichte er sein erstes Buch auf Spanisch. Ein Band mit 45 Gedichten, in denen er seine Zeit in Deutschland verarbeitet. Stellvertretend für die vielen jungen Spanier, die ihre Heimat verlassen haben.

Mittlerweile arbeitete Manuel als Berater in einem Modegeschäft. "Ich bin hin, habe meinen Lebenslauf abgegeben und nach dem Probearbeiten einen Vertrag bekommen", sagt er, noch immer verwundert, dass das funktioniert hat.

"Ich hatte hier in Mannheim sehr viel Glück." Und mit der Veröffentlichung seines Gedichtbands hat auch seine Karriere als Künstler Fahrt aufgenommen. "Ich habe in Mannheim zu mir selbst gefunden", sagt er. Für ihn ist die Stadt eine zweite Heimat geworden - auch wenn er Spanien oft vermisst. "Mittlerweile ist es aber auch so: Wenn ich in Spanien bin, habe ich Heimweh nach Mannheim." (swk)