Mannheim: Mordprozess geplatzt - Angeklagter entlassen

Es hört sich an wie das Drehbuch eines schlechten Krimis: 23 Jahre nachdem ein in Mannheim lebender Italiener erschossen wurde, präsentieren Polizei und Staatsanwaltschaft im Juni 2016 medienwirksam einen Verdächtigen und feiern einen sensationellen Fahndungserfolg. Aufgrund eines DNA-Treffers sind sie sich sicher, den Täter von damals gefasst zu haben. Der 44-Jährige Spanier wird in seiner Heimat festgenommen, nach Deutschland ausgeliefert und kommt in Untersuchungshaft. Jetzt sollte ihm in Mannheim wegen Mordes der Prozess gemacht werden. Doch dazu wird es vorerst nicht kommen. Denn die für den Fall zuständige Jugendstrafkammer hat die Eröffnung des Verfahrens abgelehnt. Und, was noch absurder erscheint, aber gesetzlich festgelegt ist: Der Angeklagte musste freigelassen werden. Er kehrte bereits vergangene Woche in seine Heimat zurück.

Eine schier unglaubliche Geschichte. Aber wie konnte es soweit kommen? "Die Kammer hat keine ausreichenden Grundlagen erkannt, um das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe nachzuweisen", erklärte Joachim Bock, Pressesprecher des Landgerichts, auf "MM"-Anfrage. Heißt: Nach Ansicht des Gerichts wird dem Angeklagten aller Voraussicht nach kein Mord nachzuweisen sein. Verhandelt werden müsste dann der Vorwurf des Totschlags, doch der verjährt nach 20 Jahren. Aktuell gibt es für den 44-Jährigen also keinen Haftgrund mehr.

Juristisch gesehen absolut einwandfrei. Emotional gesehen allerdings ein Schlag ins Gesicht - zum einen für die Verwandten des Opfers, die nach Jahren der Ungewissheit nun auf Klarheit gehofft hatten. Zum anderen aber auch für die Ermittler, deren beharrlicher Einsatz nun völlig umsonst gewesen zu sein scheint.

Wir blicken zurück: Am 5. Februar 1993 berichtete der "MM" von einem "Mord nach Mafia-Art". Giuseppe Sabia war in einem Waldstück in der Nähe der hessischen Stadt Langen (Kreis Offenbach) tot aufgefunden worden. Der 41-jährige Italiener, der in der Neckarstadt eine Pizzeria betrieb, wurde - so hieß es damals - mit einem Kopfschuss "regelrecht hingerichtet" und zuvor massiv misshandelt. Der Mann war, so wurden die Ermittler zitiert, in sein Auto gezerrt, dann in das Waldstück gebracht und dort getötet worden. Eines der am Tatort gesicherten Beweisstücke war ein Handschuh, an dem sowohl DNA-Material wie auch Schmauchspuren gesichert worden waren. Während diese Indizien 1993 noch keine konkreten Hinweise lieferten, verhalfen sie 23 Jahre nach dem Tötungsdelikt der Kripo zu ihrem Fahndungserfolg. Weitere Details über ihre Ermittlungsarbeit wollten damals weder Staatsanwaltschaft noch Polizei Preis geben.

Und auch jetzt, nachdem der Prozess geplatzt ist, hüllen sich die Behörden in Schweigen. Zwar bestätigte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft, Sandra Utt, dass auch noch gegen weitere mögliche Mittäter ermittelt worden sei. Um wie viele Personen es sich handelt und ob auch sie in Haft sind oder waren, dazu wollte sie nichts sagen.

Dass die Staatsanwaltschaft eine sofortige Beschwerde gegen die Entscheidung der Kammer sowie gegen die Entlassung des Angeklagten aus der U-Haft eingereicht hat, bestätigte der Pressesprecher des Landgerichts. Nun muss das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe über den Verfahrensverlauf entscheiden. "Bei uns sind die Akten noch nicht eingegangen", heißt es beim OLG, eine Entscheidung in diesem Fall sei in den nächsten Wochen zu erwarten.

Derweil ist der Angeklagte längst wieder bei seiner Familie in Spanien. Der heute 44-Jährige, der zum Tatzeitpunkt in Weinheim lebte, sei sozial gefestigt, führe ein erfolgreiches Unternehmen und sei absolut unauffällig. Das berichten seine Verteidigerinnen Andrea Combé und Ute Mannebach-Junge. Sollte die Entscheidung des OLG den Mordprozess nun doch noch in Gang bringen, müsste erneut ein Auslieferungsantrag an die spanischen Behörden gestellt werden. Der Krimi ist also noch nicht zu Ende gespielt . . .