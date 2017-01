„Ohne Hilfe wäre es furchtbar ausgegangen“

Ein dickes Lob für mutiges Verhalten (v.l.): Polizeipräsident Thomas Köber, die Geehrten Florian Burkel, Stefan Ebert und Giovanni Maragliano sowie Sicherheitsdezernent Christian Specht. © Prosswitz

Die beiden Taten, bei denen Florian Burkel, Giovanni Maragliano und Stefan Ebert dazwischengegangen sind, haben es in sich. Das machte Polizeipräsident Thomas Köber am Freitag nochmal deutlich. Mit Sicherheitsdezernent Christian Specht überreichte er jedem der drei Mannheimer bei einem kleinen Empfang den Preis "Beistehen statt rumstehen" für vorbildliches Verhalten. Beide Male ging es um sexuelle Übergriffe auf Frauen: In einen Fall griffen Maragliano und Burkel gemeinsam ein, im anderen half Ebert dem Opfer - er rettete der Frau wohl das Leben.

Ein Freitagmorgen im Juli vergangenen Jahres: Stefan Ebert, 44 Jahre alt, schlaksiger Typ und Vater von zwei Kindern, ist früh morgens zum Nordic Walking am Neckarufer zwischen Kurpfalz- und Ebertbrücke unterwegs. Dort sieht er einen Mann mit freiem Oberkörper und eine Frau mit frischen Verletzungen im Gesicht. Ebert mischt sich ein, fordert den Mann auf, zu verschwinden. Er bittet einen Jogger, Polizei und Krankenwagen zu rufen. Bis die medizinische Hilfe kommt, bleibt er bei der Frau.

Wie die Polizei später ermittelt, soll der mutmaßliche Täter die Frau in ihrem Hausgang bedrängt, sie auf die Neckarwiese gezerrt und dort vergewaltigt und lebensgefährlich verletzt haben. Die Beamten können Fingerabdrücke sichern, der Verdächtige wird drei Tage später in Norddeutschland festgenommen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess in Mannheim. Der Vorwurf: versuchter Totschlag.

Zum Thema Mannheimer helfen Gewaltopfern

Auch Giovanni Maragliano (37) und Florian Burkel (28) haben einer Frau in einer schlimmen Lage geholfen: Maragliano, Vater von drei Kindern, der auf Baustellen Stahlarmierungen legt, ist in einer Aprilnacht in der Nähe der Haltestelle "Theresienkrankenhaus" unterwegs, als er Hilfeschreie hört. An der Station sieht er einen Mann, der auf einer Frau kniet. Schließlich geht er auf den Angreifer zu und stößt ihn von der Frau weg. Maragliano kümmert sich um das weinende Opfer und verständigt die Polizei - der Unbekannte geht langsam weg. Auch der Student Florian Burkel ist in jener Nacht unterwegs und hört die Schreie. Er ruft die Polizei, bleibt am Handy und geht dem Täter nach. So kann er den Polizisten durchgeben, wo der Mann ist - die nehmen ihn schließlich fest.

"In beiden Fällen wäre es ohne Hilfe ganz furchtbar ausgegangen", sagte Köber. Im Fall auf der Neckarwiese "sogar mit dem Tod der Frau". Die Geehrten hätten gezeigt, wie man Mitbürgern in schwierigen Situationen helfe und nicht wegschaue. Deshalb seien sie würdige Träger des Preises, den Polizei, Stadt und der Verein "Sicherheit in Mannheim" (Sima) gemeinsam vergeben. Für die drei Männer gab es neben einer Urkunde und einer kleinen Skulptur auch einen Einkaufgutschein sowie Tickets für ein Spiel des SV Waldhof und der Rhein-Neckar-Löwen. Christian Specht, der auch Sima-Vorsitzender ist, bedankte sich ebenfalls bei den Preisträgern. "Sie haben mit Ihrem Verhalten die Stadt sicherer gemacht, weil zwei Täter dingfest gemacht wurden."

In einem "Reflex" habe er den Unbekannten von der Frau gestoßen, beschreibt Maragliano sein Verhalten damals an der Haltestelle. "Später habe ich schon auch gedacht: Was, wenn der eine Waffe gehabt und ich mein Leben in Gefahr gebracht hätte?" Auch Stefan Ebert hat jenen Morgen am Neckar als eine "krasse Ausnahmesituation" in Erinnerung. Instinktiv sei er dazwischen gegangen und habe die beiden getrennt, erzählt er. "Der Typ war ziemlich aggressiv, ist danach auch noch eine Zeit lang um uns rumgeschlichen." Eine Waffe habe der Unbekannte zum Glück nicht gehabt.

Für die Frau war Ebert die Rettung. "Sie hat mir eine Karte geschrieben und sich dafür bedankt." (Timo Schmidhuber)