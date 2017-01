Immer mehr Mannheimer rüsten auf

Selbst im Drogeriemarkt stehen die kleinen schwarzen Sprühdosen. Sie kosten 5,95 Euro und sind frei verkäuflich. "Tierabwehrspray" ist darauf gedruckt. Doch schon die kleinen Taschenalarm-Geräte, die daneben liegen, lassen erkennen, dass es hier nicht zuletzt um Zweibeiner geht. Auch auf dem Spray findet sich der Hinweis, dass es zwar zur Tierabwehr vorgesehen sei, aber unter Umständen auch in Notwehrsituationen eingesetzt werden könne.

"Ein beruhigendes Gefühl"

Anja Lehmann hat sich ein solches Reizgas gekauft. "Anlass war eine Reise", sagt die in Mannheim arbeitende Weinheimerin, aber sie nehme es auch zum Joggen in den Feldern mit. "Es gibt mir einfach ein beruhigendes Gefühl." Auch wenn es hin und wieder vorkomme, dass sie ihr Spray einzustecken vergesse.

Andere sind da womöglich weniger entspannt. Nach den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht habe es vergangenes Jahr einen "abartigen Ansturm" auf seine Läden gegeben, sagt Hans-Jürgen Demmer, Inhaber des Waffengeschäfts in der Kunststraße. An manchen Tagen habe er in seinen sechs Filialen in der Region zusammen mehr als 1000 Abwehrsprays verkauft. Vor allem an angsterfüllte Frauen. "Aber es kommen auch viele Männer, die etwas für ihre Partnerin suchen. Die fragen eher nach Gaspistolen." Kleine Alarmgeräte, Elektroschocker und spezielle Abwehr-Taschenlampen würden ebenfalls reichlich gekauft. "Es kommen sogar welche, die wollen Messer und Schlagstöcke." So geschäftsfördernd der Andrang gewesen sei: "Als Staatsbürger bin ich heilfroh, dass sich die willenlosen Panikkäufe dann wieder gelegt haben." Allerdings beobachtete Demmer zuletzt erneut eine steigende Nachfrage.

Die meisten Waffen sind auch ohne Erlaubnis erhältlich - sofern man angibt, sie nur in"befriedeten Grundstücken" zu nutzen. Ansonsten benötigt man für Gas-, Signal- und Schreckschussspistolen oder Abwehrsprays, die nicht nur zum Schutz vor Tieren entwickelt wurden, einen Kleinen Waffenschein. Den ließen sich vergangenes Jahr 1135 Mannheimer ausstellen, gegenüber 2015 ein Anstieg um fast das Zehnfache. Hinzu kommen jene, die beim Kauf ihrer Waffe angaben, sie nur für daheim zu wollen, und dennoch mit sich herumtragen.

Wer ohne Kleinen Waffenschein etwa eine Gaspistole mit sich führe, könne sich strafbar machen, warnt David Faulhaber, der Sprecher der Mannheimer Polizei. Bedenken hat er auch bei den einfachen Sprays, für die man keine Genehmigung braucht: "Sie sind zur Abwehr von Tieren gedacht, mit ihnen ist kein gezielter Sprühstoß möglich." Statt dessen werde eine Art Nebelwand aufgebaut. Da könne man selbst in Mitleidenschaft gezogen werden. Unter Umständen würden auch Dritte geschädigt, sagt Faulhaber. "Auch hier kommen wir leicht wieder in den strafbaren Bereich."

Alternative Taschenalarm

Vielmehr rät der Polizeisprecher zu kleinen Taschenalarmen: "Mit den schrillen Tönen werden nicht nur Täter abgeschreckt, sondern auch Zeugen alarmiert."

Viele Frauen suchen Schutz in Selbstverteidigungskursen. Die werden an der Mannheimer Abendakademie von Heinz Stöckli geleitet. "Noch nie haben wir so viel über Politik diskutiert wie im vergangenen Jahr", erzählt der hauptberufliche Polizist. Nach den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht hatte sich die Zahl der Kurse zwischenzeitlich fast verdreifacht. Die jüngsten Teilnehmerinnen waren laut Stöckli 16, die ältesten 70 Jahre alt. Denen bringe er vor allem bei, keine Opferhaltung zu zeigen: "Gerade Schulter, selbstbewusster Blick." Kampftechniken vermittle er weniger. "Ich kann nur mit einem Wochenendkurs aus einem Huhn keinen Adler machen."

Von Steffen Mack