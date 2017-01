Planetenallee soll bis Sommer fertig sein

Astronomie in der Augustaanlage :

An dem Projekt arbeitet der Freundeskreis des Planetariums bereits seit nahezu fünf Jahren - in diesem Sommer soll es aber endlich auch für die Öffentlichkeit sichtbar werden: In der Augustaanlage wollen die Sternenfreunde um den Mitbegründer und ehemaligen Leiter des Planetariums, Wolfgang Wacker, eine sogenannte Planetenallee, einrichten, eine Art begehbares Sonnensystem, bei dem die galaktischen Größenordnungen auf der 1000-Meter-Strecke zwischen Wasserturm und Planetarium erlebbar werden.

Der Clou der Anlage, für die bereits beleuchtete Infotafeln mit einem Hersteller am Bodensee entwickelt wurden, soll eine App fürs Smartphone sein, über die man an jeder Station umfangreiches Info-Material downloaden kann. "Die Achse Wasserturm-Planetarium ist dafür wie geschaffen", freut sich Wacker. Die Pläne, die auf eine Idee des Planetarium-Designers Gunther Schulz zurückgehen, sind weit gediehen, vor Ort wurden bereits die Kabelschächte gezogen.

Das Konzept ist jedenfalls verblüffend einfach: Wenn man die Sonne in Höhe der Mannheimer Versicherung auf dem Mittelstreifen der Augustaanlage platziert, passt das innere Sonnensystem mit Merkur, Venus, Erde und Mars in den ersten Straßenabschnitt bis zur Brucknerstraße. Jupiter steht dann vor Bilfinger Berger, der Saturn jenseits des Carl-Reiß-Platzes, Uranus nahe der Otto-Beck-Straße und Neptun vor dem Leonardo Royal Hotel. In diesem Maßstab hat die Sonne einen Durchmesser von knapp 31 Zentimetern, die Erde weniger als drei Millimeter.

Wer also den Fußweg von der Innenstadt zum Planetarium wählt, kann dabei das Sonnensystem auf eigenen Füssen erwandern. Vom elf Millimeter durchmessenden Neptun in 1000 Metern Entfernung bis zum innersten und kleinsten Planeten Merkur, der gerade noch 1,1 Millimeter Durchmesser aufweist und in einer Entfernung von 10,2 bis 15,5 Metern auf einer stark elliptischen Bahn um die Sonne kreist.

Dargestellt werden die Planeten durch kleine, nichtblendende Lichtpunkte im Boden. Eingebaut werden soll am Markt erhältliche Glasfaser-Lichtleiter-Technik. Wacker: "Die Komponenten sind robust und bewährt, man kann sie unproblematisch handhaben." Die Sonne soll dabei unweit des Planetariums in rund vier Metern Höhe angebracht werden und Tag und Nacht auch in 1000 Metern Entfernung ein realistisches Abbild der Sonne geben.

Für die Strecke Sonne-Erde (ungefähr 33 Meter) ist außerdem eine Simulation der Lichtgeschwindigkeit in Form eines Leuchtbands angedacht, das die Distanz in realen acht Minuten überwindet. Wacker will mit den Bauarbeiten nach der Winterpause beginnen. (lang)