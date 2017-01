Staatsanwalt warnt vor „Stellvertreterkrieg“

Von unserem Redaktionsmitglied

Timo Schmidhuber

Für Staatsanwalt Andreas Grossmann ist die Sache klar. Dieser drahtige 24-Jährige und der korpulentere 23-Jährige sind die Täter. Die kurdischstämmigen Männer haben nach seiner Überzeugung drei Salafisten zusammengeschlagen, die in der Innenstadt Koran-Exemplare verteilten. Der Jüngere beschädigte laut Grossmann einige Monate später zudem Autos von Anhängern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Ein Jahr und vier Monate Haft fordert der Ankläger für den 23-Jährigen, elf Monate auf Bewährung für den Älteren. Die Verteidigung verlangt Freispruch - weil nichts bewiesen sei.

Dass Anklage und Verteidigung weit auseinander liegen, ist in einem Strafprozess nichts Besonderes. Was diese Verhandlung vor dem Amtsgericht allerdings speziell macht, ist ihr politischer Hintergrund. Kurden gegen Salafisten, also radikale Muslime, im einen Fall. Kurden gegen Erdogan-Anhänger im anderen.

Diese Dimension leuchtet auch Grossmann in seinem Plädoyer aus. "Bei allem Verständnis für die Belange der Kurden, bei aller berechtigten Kritik an Salafisten und islamistischer Propaganda, bei aller Kritik an der Politik in der Türkei - wir dürfen keinen Stellvertreterkrieg in Deutschland zulassen", sagt er. "Schon gar nicht in der Vielvölkerstadt Mannheim mit 170 Nationen, in der das Zusammenleben bislang gut geklappt hat." Niemand dürfe "sich zum Rächer aufspielen".

Noch ein weiterer Aspekt macht den Fall außergewöhnlich, denn einer der im Juli 2015 angegriffenen Koranverteiler hat inzwischen eine gewisse Prominenz: der Kölner Prediger Ibrahim Abou-Nagie, Gründer der islamistischen Vereinigung "Die wahre Religion". Innenminister Thomas de Maizière hatte den Verein Mitte November vergangenen Jahres verboten. Nach Erkenntnissen der Behörden soll die Vereinigung zur Rekrutierung islamistischer Terrorkämpfer beitragen. Abou-Nagie hatte zu Prozessbeginn Mitte September in Mannheim ausgesagt. Durch einen der Schläge könne er sich an den Angriff aber nicht mehr erinnern, erklärte er damals. Seitdem war er nicht mehr bei der Verhandlung.

Nachdem nun im Prozess Zeugen und Ermittler ausgesagt haben, bewerten Anklage und Verteidigung die Beweislage völlig unterschiedlich. Grossmann stützt sich auf Fotos einer Zeugin, die die beiden Angeklagten als Teil einer Gruppe am Tatort zeigen. Zwei der Salafisten sowie ein weiterer Zeuge hätten die beiden Männer auf diesen Fotos als Angreifer wiedererkannt, genauso wie auf anderen, bei eigenen Recherchen in sozialen Netzwerken gefundenen Bildern. Auch als bei dem Autokorso der Erdogan-Anhänger im Dezember 2015 zwei Wagen beschädigt wurden, hätten drei Zeugen den 23-Jährigen als Täter identifiziert. Wegen seiner korpulenten Statur. Zwei Taten, dazu einschlägige Vorstrafen - so kommt Grossmann zu seiner Strafforderung für den 23-Jährigen. Dem 24-Jährigen gesteht er dagegen eine Bewährung zu.

Dessen Anwalt Alexander Klein kann über das Plädoyer nur den Kopf schütteln. "Nach dem Verfahren kann in einem Rechtsstaat für meinen Mandaten nur ein Freispruch erfolgen." Die Polizei habe sich auf die Fotos der Zeugin fokussiert und den Opfern und anderen Zeugen die beiden Angeklagten als Täter präsentiert - ohne vorher nach einer Täterbeschreibung zu fragen, moniert Klein. Seinem Mandanten sei der Angriff jedenfalls nicht nachzuweisen. Sebastian Göthlich, Verteidiger des 23-Jährigen, argumentiert ähnlich. Alle Zeugen hätten einen dicken Täter erkannt. "Aber es gab keine individuellen Hinweise auf meinen Mandanten."

Das Urteil soll am Mittwoch, 25. Januar, um 12 Uhr fallen.