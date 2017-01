Ladendiebe greifen wieder häufiger zu

In den Geschäften der Innenstädte wird gestohlen, was nicht niet- und nagelfest ist: Auch in Mannheim steigt seit Jahren die Zahl der angezeigten Ladendiebstähle wieder an.

"Diebstahl scheint immer mehr ein Kavaliersdelikt zu sein und die Angst vor Strafe ist nicht existent" - Matthias Storch vom "Butiq Concept Store" im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 ist "erschrocken, sehr frustriert und extrem verärgert", wie er seinem Zorn er über massive Ladendiebstähle in seinem neuen Geschäft öffentlich Luft macht. "Es werden nicht einzelne Uhren, Schmuckstücke oder teure Produkte gestohlen, sondern direkt mehrere Versionen eines Produkts", schreibt Storch im sozialen Netzwerk Facebook.

Polizei erwartet weitere Zunahme

Nur ein Einzelfall, dem offenen Verkaufskonzept des neuen Ladens geschuldet? Tatsächlich steigt die Zahl der angezeigten Ladendiebstähle seit einigen Jahren spürbar an. Bundesweit war seit der zweiten Hälfte der 1990er Jahre zwar ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen. Nach einer im Sommer 2016 veröffentlichten Studie des Kölner EHI Retail Instituts wurden 1997 mehr als 670 000 Ladendiebstähle angezeigt, 2013 waren es nur noch knapp 339 000. Doch seither steigen die Zahlen wieder. Das zeigt auch die Statistik des Mannheimer Polizeipräsidiums: 1 807 Anzeigen registrierten Sprecher Michael Klump und seine Kollegen in 2012, im Jahr 2015 waren es 2 505 Anzeigen. Klump: "Abschließende Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor. Ein leichter Anstieg der Fallzahlen ist jedoch zu erwarten."

Beim Handelsverband Nordbaden reagierte man eher zurückhaltend auf Fragen nach den Ladendiebstählen: "In letzter Zeit eigentlich kein so großes Thema", meint Verbandsgeschäftsführer Swen Rubel, der vor allem von 2014 auf 2015 einen regelrechten Sprung nach oben bei den Fallzahlen beobachtet hat. Um 355 war die Zahl der angezeigten Diebstähle im genannten Zeitraum angestiegen.

Polizeisprecher Klump: "Es gibt leider auch ein gewisses Dunkelfeld." Ladenbetreiber Storch ist sicher: "Die meisten Diebstähle werden ja gar nicht angezeigt." Das ist zumindest bei Kaufhof anders. Konkrete zahlen gibt das Unternehmen zwar nicht bekannt, Angelika Schuhmacher von der Geschäftsleitung der Filiale am Paradeplatz lässt aber wissen: "Bei Galeria Kaufhof wird jeder Ladendiebstahl - ungeachtet des Warenwertes und der Person - zur Anzeige gebracht."

Wie groß die Dunkelziffer tatsächlich ist, darüber gehen die Ansichten ebenfalls auseinander: "Drei bis vier mal mehr als die angezeigten Fälle", schätzt Storch. Das EHI geht sogar von 98 Prozent aus. Demnach würden jährlich mehr als 26 Millionen Ladendiebstähle (Durchschnittswert je rund 86 Euro) unentdeckt bleiben. Die dabei verursachten Schäden sind enorm: gut 2,2 Milliarden Euro sogenannter "Inventurdifferenzen" werden nach Einschätzungen des EHI durch Ladendiebstähle bundesweit verursacht, weitere 810 Millionen Schaden entsteht dem Handel zudem durch diebische Mitarbeiter, auf das Konto von Lieferanten und Servicekräften gehen weitere 340 Millionen Euro Verluste.

Große Zahl von Einzeltätern

Organisatorische Mängel bei Lagerhaltung und Inventur sowie Investitionen in Technik und Personal zum Diebstahlschutz schlagen ebenfalls mit Summen im Milliardenbereich zu Buche: Insgesamt gehen die Kölner Einzelhandelsforscher von Schäden in Höhe von 5,3 Milliarden Euro im Jahr aus. Sorgen machen dem Handel dabei nicht nur die sogenannten "leichten" Ladendiebstähle, die im Jahr 2015 auf rund 370 000 angezeigte Fälle angestiegen sind, sondern vor allem die seit Jahrzehnten stetige Zunahme des schweren Diebstahls. Rund 22 000 mal entwendeten Kriminelle hochpreisige Waren aus den Geschäften.

Laut Bundeskriminalamt wird sogar jeder vierte Ladendiebstahl von organisierten Banden begangen. Ein Trend, der sich zumindest in der jüngeren Vergangenheit in Mannheim so nicht bestätigte: "Man kann das nicht pauschalisieren", meint Michael Klump vom Polizeipräsidium und verweist darauf, dass es immer wieder auch Banden gegeben habe, aber vor allem eine wachsende Zahl von einzelnen Tätern. Matthias Storch jedenfalls will zusätzlich zur Video-Überwachung mehr Technik einbauen: "Wir haben unseren Eingangsbereich verkleinert und werden jetzt in Diebstahl-Sicherungsanlagen investieren", kündigt er an.