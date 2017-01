Kritik an Sparplänen der Stadt für Bürgerempfänge

Pläne der Stadt, sich aus der Organisation und Finanzierung der Neujahrsempfänge in den Vororten zurückzuziehen, sind seitens der Parteien auf Kritik gestoßen. "Einen teilweisen Rückzug der Bürgerdienste aus den Stadtteilen durch die Hintertür lassen wir nicht zu", meint der CDU-Fraktionsvorsitzende Nikolas Löbel. In einem Antrag zur Gemeinderatssitzung am 14. Februar fordern die Christdemokraten die Verwaltung auf, die Unterstützung für Neujahrsempfänge, Volkstrauertage und gesellschaftliche Veranstaltungen in den Stadtteilen zu sichern.

Auch die SPD lehnt die Einsparvorschläge aus dem zuständigen Grünen-Dezernat von Bürgermeister Felicitas Kubala ab. "Gerade die Veranstaltungen in unseren Stadtteilen sind für die Lebendigkeit, die Identifikation und das gemeinsame Zusammenleben von herausragender Bedeutung", kündigt der Fraktionsvorsitzende Ralf Eisenhauer "heftigen Widerstand" an. "So können wir nicht mit bürgerschaftlichem Engagement umgehen", ergänzt Boris Weirauch (MdL). Alle notwendigen, organisatorischen Unterstützungen seien zu leisten. Die Sozialdemokraten wollen für den jeweiligen Bürgerserviceleiter ein eigenes Budget beantragen, um die Beteiligung an der Organisation der Termine sicherzustellen.

Eine bessere finanzielle Ausstattung der Neujahrsempfänge, beispielsweise durch eine Erhöhung des Bezirksbudgets, das jedem Bezirksbeiratsgremium zur Verfügung steht, kann sich auch Melis Sekmen von den Grünen vorstellen. Ihre Fraktion halte es aber für schwierig, "dass alle Neujahrsempfänge von der Stadt veranstaltet werden". Diese sollten Veranstaltungen von Bürgern für Bürger bleiben, was auch die Identifikation und den Zusammenhalt in den Vororten fördere. Trotzdem sei es wichtig, dass die Stadt die Ehrenamtlichen auch weiterhin in der Organisation unterstütze.

Im Sinne einer gerechten Behandlung aller Stadtteile findet die FDP-Fraktion eine Vereinheitlichung der finanziellen Zuwendungen durchaus für wünschenswert. "Für uns ist klar, dass alle Stadtteile gleich behandelt werden müssen", betont der Kreisvorsitzende Florian Kußmann. Die Unterstützung durch die städtischen Mitarbeiter sei aber weiterhin erwünscht. "Das ist ein starkes Zeichen der Verbundenheit der zentralen Mannheimer Verwaltung mit Kultur, Tradition und Individualität unserer Stadtteile." Stadtrat Volker Beisel fehlt die Verhältnismäßigkeit: "Wir sollten konsequent sein und nicht nur bei kleinen Haushaltsposten sparen, sondern auch bei den großen Fischen."

In einem Schreiben an Vertreter bürgerschaftlicher Vereine, hatte Oberbürgermeister Peter Kurz angekündigt, dass die bislang sehr unterschiedlich gehandhabte Unterstützung der Vororte bei ihren Neujahrsempfängen vereinheitlicht werde und finanzielle Zuwendungen entfielen. Historische Entwicklungen seien mit der heutigen Struktur nicht mehr vereinbar. dir