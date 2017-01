Schweizer Künstler mit Knalleffekt

Von unserem Redaktionsmitglied

Angela Boll

Mannheim. "Jetzt steht alles. Tut mir leid, dass es später wurde", mit Laptop unterm Arm und einem Milchkaffee in der Hand trudelt DJ Bobo zum Interviewtermin im Backstagebereich der SAP Arena ein. Gerade hat er noch an der Show seiner Kollegin Andrea Berg gefeilt, spontan die Reihenfolge der Songs geändert, ein paar Effekte ausgetauscht und die Musiker motiviert. Gleich werden hier rund 10.000 Fans seine Bühnenkreation live erleben. Ein Riesenspektakel, bei dem sich der eigentliche Frontmann nahezu unscheinbar an einen der Mischpulte zurückziehen und im Dunkeln abtauchen wird.

Von dem Eurodance-Künstler DJ Bobo, der seit 25 Jahren mit seinem speziellen Stil konstant die größten Hallen füllt, blitzt zwischen den Technik-Kisten im Garderobenraum der SAP Arena wenig durch. Mit "René" stellt er sich vor, was die Gesamtlage entspannt - "Herr Bobo" hätte dem Ganzen wirklich eine komische Note verpasst.

René Baumann, so der bürgerliche Name des Schweizer Sängers, hat sich also inkognito in die Stadt geschlichen, unauffällig wird er nach Andrea Bergs Auftritt auch wieder verschwinden und es dafür im Mai mit seiner eigenen Jubiläumsshow DJ-Bobo-mäßig in der SAP Arena krachen lassen. "Mystorial" lautet der Titel der Tournee, die das Beste seiner Karriere vereinen und in einem gigantischen Event auf die Bühne bringen soll. "Mystorial ist ein Fantasiewort", erklärt der Sänger: "Es steht für die Zeitmaschine, mit der wir an diesem Abend mit dem Publikum auf die Reise gehen."

Zurück zu den Dinosauriern, nach Alexandria, aber auch in die Zukunft soll der Trip führen - wieder mal ein außergewöhnlich aufwendiges Szenario des 49-Jährigen, der penibel darauf achtet, dass sowohl bei Andrea Berg als auch bei seinen eigenen Shows alles perfekt über die Bühne geht. "Dass ich kurz vorher noch einmal etwas ändere, kommt oft vor", erzählt er. "Ich mag es nicht, wenn sich Routine einschleicht. Es müssen immer alle wach bleiben."

"Spüren, was die Menschen fasziniert"

Volle Konzentration - darauf legt René Baumann wert, wenn es um seine Arbeit geht. Anfang der 90er Jahre startete er in Deutschland durch, belebte in Mannheim die Radio-Regenbogen-Partys auf dem Maimarktgelände. Und während Eurodance-Kollegen wie Haddaway oder Culture Beat irgendwann verklungen waren, drehte er immer wieder auf. Aber wie gelingt ihm das? "Das Publikum steht für mich an erster Stelle. Ich will die Menschen so begeistern, dass sie unbedingt wiederkommen wollen", erklärt der Künstler. "Es gehört sicher zu meinen Stärken, spüren zu können, was die Menschen fasziniert, und genau das will ich ihnen bieten."

Die perfekte Show, das Gigantische, das Einzigartige - Superlative bestimmen den Touralltag des 49-Jährigen. Die Kraft, auf diesem Höhenflug die Bodenhaftung nicht zu verlieren, schöpft René Baumann aus seiner Familie. Einigermaßen unspektakulär lebt er mit seiner Frau Nancy und den Kindern Jamiro (14) und Kayley (10) am Vierwaldstättersee in der Schweiz. Dort hat er seine Freunde, liebt das Spontan-sein-Können. "Einfach mal einen Freund anrufen und fragen, ob wir uns treffen, das ist etwas, was ich auf Tournee vermisse", erzählt er. Seine Frau, eine Tänzerin, begleitet ihn bei den Shows. Auch die Kinder kommen vorbei, wenn nicht am nächsten Morgen die Schulglocke läutet. "Ansonsten sind sie bei dem Opa und finden es, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht ständig um sie herumtanze." Noch zeigt keiner der beiden Interesse, dem Papa das Rampenlicht streitig zu machen. "Sie wissen nicht, was sie einmal werden wollen", berichtet DJ Bobo. Dem jungen René Baumann ging es damals übrigens ähnlich. Aus Verzweiflung lernte er das Bäckerhandwerk, aber beim Kleine-Brötchen-Backen war schnell der Ofen aus. Übrig geblieben sei lediglich die Kunst, Torten zu verzieren, so der 49-Jährige, eingerührte Knalleffekte sind da aber vermutlich nicht ausgeschlossen.

Ein richtiger Kracher wäre für den Künstler übrigens, wenn er seine Show auch in Lima und Bolivien präsentieren dürfte. "Ein Traum", findet er: "Die Südamerikaner sind so begeisterungsfähig. Es macht einfach glücklich, dort aufzutreten." Na, das glauben wir gern. Aber erstmal steht ja die Show in Mannheim an.