Mehr Platz am Neckar-Ufer

Der Fahrplan der Stadt bis hin zum Verkauf ihres Collinicenter-Bürotrakts steht: Zuerst muss die Verkehrsfrage am Cahn-Garnier-Ufer geklärt und entschieden werden. Danach sollen Experten gemeinsam mit den Bürgern Ideen für das Gelände hier am südlichen Neckarufer entwickeln. Die Ergebnisse, die vor allem auf eine bessere Anbindung der Innenstadt an den Fluss abzielen, sind am Ende Basis für eine Neugestaltung des gesamten Areals dort am Neckar.

"Grundlage für den vorgesehenen Ideenwettbewerb und die Einleitung des Investorenverfahrens ist das Ergebnis über die beauftragte Verkehrsuntersuchung", so Baubürgermeister Lothar Quast. Die Studie, die ausloten sollte, ob die viel befahrene Straße Cahn-Garnier-Ufer überhaupt rückgebaut werden kann, liegt nun vor. Immerhin fahren 8700 Autos tagtäglich auf dem Ring Richtung Kurpfalzbrücke, 10 433 Fahrzeuge sind auf der Straße am Cahn-Garnier-Ufer unterwegs. Würde die Straße ab dem Gewerkschaftshaus ganz entfallen, stiege der Verkehr auf dem Ring auf diesem Stück bis zur Kurpfalzbrücke schlagartig auf 18 000 Autos.

Dennoch: Vier Varianten sind laut Gutachter denkbar:

Variante 1: Der Vorschlag sieht vor, die Straße auf der Höhe des Hans-Böckler-Platzes auf einen Fahrstreifen zu reduzieren.

Variante 2: Der Gutachter schlägt den Rückbau am Cahn-Ganier-Ufer zwischen Hans-Böckler-Platz und Friedrichsring vor. Die bestehende Einbahnstraßenrichtung der Böckler-Straße würde umgekehrt, so dass der Verkehr dort zum Friedrichsring fließen könnte.

Variante 3 und 4: Ein Zwei-Richtungsverkehr in der Collinistraße, bzw. eine großräumige Umleitung greifen am stärksten in den Verkehrsfluss ein. Beide Vorschläge sehen den Rückbau des Cahn-Garnier-Ufers zwischen Hans-Böckler-Platz und Friedrichsring vor.

Im ersten Fall (Variante 3) würde die nördliche Mozartstraße geöffnet und die Collinistraße in beide Richtungen befahrbar. Im anderen Fall der Verkehr vom Josef Braun-Ufer nach Umbau der nördlichen Mozartstraße über Renz- und Goethestraße auf den Friedrichsring gelenkt - das Cahn-Garnier-Ufer würde dann zur Sackgasse.

"Umsetzbar scheint derzeit die Variante 2", bestätigt Rathaussprecher Jan Krasko Informationen dieser Zeitung. Das Büro habe aufgezeigt, "dass ein Rückbau des Cahn-Garnier-Ufers am Hans-Böckler-Platz mit Lenkung des Verkehrs über die Hans-Böckler-Straße und die Einpassung einer Fußgängerquerung in Höhe U 4/U 5 mit verschiedenen Fahrspurerweiterungen machbar wäre". Im Vergleich mit den Varianten 3 und 4 würde dies, so glaubt man im Rathaus, geringere bauliche Eingriffe verursachen. Voraussichtlich im März soll die Politik im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) des Gemeinderates darüber beraten, das Thema anschließend in die kommenden Etatberatungen im Winter eingebracht werden. Der Verkauf des städtischen Colliniareals soll nicht einfach an den Meistbietenden erfolgen. Vielmehr besteht die Stadt auf einem "qualitätsvollen Konzept". Die Kommune glaubt mit einem Investorenwettbewerb, ergänzt durch einen "Planungsteil Architektur", eine und attraktive Lösung am Neckar in exponierter Lage zu erreichen.

"Es ist vorgesehen, dieses anspruchsvolle Verfahren durch einen externen Wettbewerbsbetreuer begleiten zu lassen", sagt Bürgermeister Quast. Wer das sein wird, wollte er noch nicht sagen. Grundsätzlich seien, so der Behördenchef, an dem Standort verschiedene Planungs- und Nutzungsvarianten denkbar, die aktuell konkretisiert würden. Für den Abriss beziehungsweise den Neubau über der Tiefgarage überprüft derzeit ein Ingenieurbüro die nicht einfachen statischen Erfordernisse. Das Ergebnis dieses Gutachtens soll dann, laut Planung, zeitgleich mit dem Ergebnis des Verkehrsgutachtens im März/April vorliegen.

