Närrische Premiere in der Luft

Sie sind nicht mehr blass um die Nasen, ihre anfängliche Nervosität ist verflogen - im wahrsten Sinne des Wortes: "Super, das war echt ein besonderes Erlebnis", strahlt Prinz Christopher I., als er wieder festen Boden unter den Füßen hat, und seine Prinzessin Kim I. lobt das Erlebnis als "cool und total aufregend": Das Prinzenpaar ist am Freitag zu einem "Närrischen Rundflug" über die Metropolregion gestartet, und zwar erstmals in einer Maschine der Rhein-Neckar-Air - eine Premiere.

Als die Passagiere der Linienmaschine aus Berlin landen, staunen einige, rätseln oder zücken ihr Handy, fotografieren. Schließlich steht hier nicht alle Tage ein Prinzenpaar in der Abflughalle, mit großem närrischem Gefolge. Und dann erschallen auch noch drei donnernde "Ahoi", gerufen im Namen des Feuerio von dessen Elferrat Oliver Althausen, der den Flug initiierte.

Die Scheiben geputzt

Zwar gab es auch in früheren Kampagnen einen "Närrischen Rundflug", meist aber in einer kleinen Oldtimermaschine. 2015 und 2016 fiel er ganz aus, wegen schlechter Witterung. Doch nun freuen sich Flugplatzchef Reinhard Becker und Dirk Eggert, Geschäftsführer der Passagierfluglinie Rhein-Neckar-Air, die Regenten erstmals an Bord einer 32-sitzigen Do 328, wie sie sonst hier für Linienflüge nach Berlin, Hamburg oder im Sommer nach Sylt startet, bitten zu dürfen.

An ihr werden eigens noch mal die Scheiben geputzt, ehe die Tollitäten zusteigen. Und neben der Tür prangen als Aufkleber der Orden des Prinzen und - für die Prinzessin - das Vereinswappen der "Fröhlich Pfalz". Ganz gelassen reagiert Pilot Gerd Winkler angesichts der prominenten Fluggäste. Seit Bestehen der Rhein-Neckar-Air fliegt er hier, vorher war er bei "Cosmos". Er hat Fußballteams geflogen, "Adler" und "Löwen", auch Mitglieder des niederländischen Königshauses. "Aber noch nie ein Prinzenpaar", sagt er.

Christopher I. und Kim I. bekennen, dass sie schon etwas nervös seien. Die Prinzessin ist zwar in Neuostheim schon einmal gestartet, "aber im Hubschrauber, um über unser Maisfeld zu fliegen" - sie arbeitet ja für den Hegehof Ladenburg. Der Prinz dagegen war noch nie in einer kleineren Maschine, nur in großen Urlaubsfliegern.

Viel Schnee im Kraichgau

Winkler und sein Copilot Florian Sindermann lassen nach den obligatorischen Sicherheitshinweisen die Turboprop daher ganz sachte zur Startbahn rollen. Als die Maschine abhebt, sind einige Jauchzer zu hören. Dann ist es ruhig, denn gebannt blicken alle aus den Fenstern. Eggert erläutert die Route, die über Seckenheim Richtung Odenwald führt. Der Pilot geht bis auf 500 Meter herunter, überfliegt ganz nah die Thingstätte und das Heidelberger Schloss. Im Kraichgau ist auf Feldern noch sehr viel Schnee zu sehen, während er die Maschine hochzieht, die Sonne herrlich durch die Fenster der Do 328 scheint. Über dem Schwetzinger Schlossgarten geht Winkler wieder tiefer, und bei Speyer warnt eine Durchsage: "Wir haben die Reiseflughöhe verlassen!" Tatsächlich wird das Fahrwerk ausgefahren, auf dem Speyerer Flugplatz setzt der Pilot zur Landung an - und zieht die Maschine im letzten Moment hoch, ehe sie Boden berührt: Ein tolles Manöver! Damit ihn alle sehen, umrundet Winkler mit der Maschine den Speyerer Dom, und gleich darauf tauchen am Horizont die Schornsteine des Großkraftwerks auf.

Hafen, Quadrate, Schloss, Wasserturm und Fernmeldeturm werden tief umkreist, und schon setzt Winkler wieder zur Landung an. Dankbar klatschen alle närrischen Passagiere Beifall, und das Prinzenpaar verleiht seine Orden. "Toll, mal all die Orte von oben zu sehen, in die wir jetzt fahren", so Prinz Christopher I.: "Ich habe mich riesig gefreut!" "Alles so nah zu sehen, dass der Pilot so tief runter ist - das war schon toll!" freut sich ebenso Kim I..