22-Jähriger verursacht schweren Verkehrsunfall

Ein schwerer Unfall mit einem "Poser" hat die Debatte um die Auto-Protzer in den Quadraten erneut entfacht. Am Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr hatte in der verlängerten Fressgasse an der Kreuzung F 4/E 3 schräg hinterm Rathaus ein Maserati eine Massenkarambolage verursacht. Der 22-jährige Fahrer war mit seinem rund 400 PS starken Luxusauto mit einem anderen Fahrzeug kollidiert und hatte vier weitere Pkw am Straßenrand beschädigt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 100 000 Euro geschätzt.

Der Mann aus Heidelberg wird der "Poser-Szene" zugeordnet - und löst heftige Reaktionen in den sozialen Netzwerken und im Morgenweb aus. Klaus Elsenberger kommentiert: "Unfälle wie dieser? Na ja, Kollateralschäden, Hauptsache man verkauft einen überzüchteten Lifestyle für Schwachmaten ohne sonstiges Selbstwertgefühl. Danke für nichts, liebe Lobby."

Sven Kress meldet sich zu Wort: "Genau wegen diesem Typ habe ich im Oktober bereits die Polizei alarmiert". Er habe den Verkehrsrowdy damals mit seinem Handy gefilmt. "Die Polizisten kannten ihn - dort sagte er bereits, er hätte keinen Führerschein und keine Papiere". Seit Monaten führt die Polizei Intensivmaßnahmen gegen die "Poser" durch. Seither wurden zahlreiche Pkw stillgelegt. Bereits im Oktober berichtete diese Zeitung von einem Maserati-Fahrer, den die Polizei mehrfach wegen zu hoher Geschwindigkeit anhielt. Ob es sich um den gleichen Mann handelt, konnten die Ermittler am Sonntag auf Anfrage nicht bestätigen.

Der Fahrer von Samstagmorgen sei jedoch der Polizei nicht unbekannt, heißt es. Bei der Überprüfung des Maserati-Fahrers stellte sich heraus, dass dieser im vergangenen Jahr mit seinem Sportwagen bereits mehrfach bei "Poser-Kontrollen" aufgefallen war. Die Stadt hat ihm deshalb eine entsprechende Verfügung unter Androhung eines Zwangsgeldes auferlegt und ihm wegen vergangener Delikte die Fahrerlaubnis entzogen. Als Reaktion auf den Unfall werden nun von Bürgern verschärfte Geschwindigkeitskontrollen und Strafen gefordert. Stadträtin Melis Sekmen (Grüne) beantragte im Gemeinderat, Fressgasse und Kunststraße wegen der Raser nachts zu sperren. vio